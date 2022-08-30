СБУ сообщила о подозрении гауляйтеру Энергодара, ограбившему местный бизнес на 1,89 млрд гривен

30 августа, 11:38
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Коллаборант выдавал преступные распоряжения о конфискации активов местного бизнеса (Фото:energodar.city)

Коллаборант выдавал преступные распоряжения о конфискации активов местного бизнеса (Фото:energodar.city)

Служба безопасности Украины объявила о подозрении депутату городского совета Энергодара Запорожской области Андрею Шевчику, добровольно перешедшему на сторону российских захватчиков.

Как сообщается, работая на оккупантов, он выдавал преступные распоряжения, которые «позволили» им отбирать активы местного бизнеса.

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В частности, коллаборант способствовал присвоению РФ имущества крупных сельхозпроизводителей стоимостью более 1,89 млрд гривен.

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Кроме того, в результате незаконных действий гауляйтера в Россию было вывезено почти 140 тысяч тонн зерна, похищенного у украинских аграриев.

В данное время Шевчику уже сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 8 ст. 111−1 (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных судебных или правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории, что привело к гибели людей или наступлению других тяжких последствий);
  • ч. 1 ст. 111−2 (пособничество государству-агрессору);
  • ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).
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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Энергодар Коллаборант Война России против Украины

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