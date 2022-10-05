Гауляйтера оккупированного Северодонецка подозревают в коллаборационизме 5 октября, 16:16 «Глава» Северодонецка (Фото:Луганская областная прокуратура)

Правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности «главе» оккупированного Северодонецка, что в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По информации следователей, житель оккупированной Брянки был назначен на должность «и.о. главы администрации г. Северодонецка «ЛНР».

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«Подозреваемый выполняет указания „главы“ псевдореспублики и легализует российские оккупационные власти на территории города. В захваченном городе в руинах так называемый „руководитель“ якобы налаживает „мирную жизнь“, распространяя пророссийские нарративы», — говорится в сообщении.

Мужчине объявили о подозрении в коллаборационной деятельности, за что ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В прокуратуре сообщили, что на сторону российских кафиров мужчина перешел еще в 2014 году. Тогда он стал главой администрации г. Брянки «ЛНР». Мужчину уже обвиняют в следующих преступлениях:

Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;

Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

Создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же организационное или иное содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации.

9 сентября глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что в Северодонецке оккупанты заставляют местных жителей бесплатно убирать мусор на улицах.