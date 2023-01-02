Гауляйтер Севастополя вывез своих детей и имущество на Кипр — Центр нацсопротивления 2 января, 15:04 Михаил Развожаев (Фото:Кремль)

Марионетка Кремля и так называемый глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев вывез на Кипр своих детей и имущество.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В организации не уточнили, с чем именно связаны такие действия гауляйтера.

«Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развозжаев вывез все свое имущество, включая собак и кошек на Кипр. Кроме того, гауляйтер вывез за границу своих детей», — говорится в сообщении.

Видео дня

В Центре уточняют, что поведение оккупантов не указывает на то, что они верят, что «Россия здесь навсегда».

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что граждане страны-агрессора России, которые незаконно переехали в оккупированный Крым, должны покинуть полуостров после его деоккупации.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов говорил, что, по его мнению, ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны.



Президент Украины Владимир Зеленский считает, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.