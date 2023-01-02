Гауляйтер Севастополя вывез своих детей и имущество на Кипр — Центр нацсопротивления

2 января, 15:04
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Михаил Развожаев (Фото:Кремль)

Михаил Развожаев (Фото:Кремль)

Марионетка Кремля и так называемый глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев вывез на Кипр своих детей и имущество.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В организации не уточнили, с чем именно связаны такие действия гауляйтера.

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«Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развозжаев вывез все свое имущество, включая собак и кошек на Кипр. Кроме того, гауляйтер вывез за границу своих детей», — говорится в сообщении.

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В Центре уточняют, что поведение оккупантов не указывает на то, что они верят, что «Россия здесь навсегда».

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что граждане страны-агрессора России, которые незаконно переехали в оккупированный Крым, должны покинуть полуостров после его деоккупации.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов говорил, что, по его мнению, ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

https://www.youtube.com/watch?v=MVApEY557iI&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BENV
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Крым Севастополь Российская агрессия Кипр Война России против Украины

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