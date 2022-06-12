Гауляйтер Кирилловки заставляет местных предпринимателей платить дань — СМИ

12 июня, 17:22
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В Кирилловке оккупанты обложили местных данью (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Кирилловке оккупанты обложили местных данью (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Гауляйтер временно оккупированной Кирилловки Запорожской области Екатерина Уманец обложила данью местных предпринимателей, сообщает в Telegram Риа-Мелитополь.

По словам местных, Уманец требует от людей, торгующих сельской продукцией на рынке, ежедневно платить ей по 59 гривен наличными.

Отмечено, что торговые ряды, за места в которых требует платить Уманец, установил для местных голова Кирилловской общины Иван Малеев. Там всегда можно было торговать бесплатно.

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Также, как сообщает издание, по поручению гауляйтера коллаборанты собрали в поселковом совете предпринимателей Кирилловки и объявили, что им нужно будет платить по 1000 гривен ежемесячно.

«Предприниматели спросили, кем подписано распоряжение. Им ответили, что подпись ставила „ваша голова“ Уманец. Люди сказали, что их глава — это Малеев, и платить отказались. Тогда их начали уговаривать платить хотя бы по 800 гривен», — говорится в сообщении.

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В то же время в сообщении указано, что ходят слухи, будто Уманец вскоре покинет свою «должность». Занять ее место предлагают другому местному коллаборанту.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Запорожская область Кирилловка

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