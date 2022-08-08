«Больше не ведет прием людей». Гауляйтер Каховки ходит с охраной и готовится к побегу — советник главы Херсонской ОВА

8 августа, 12:55
Российский военный грузовик в Херсонской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский военный грузовик в Херсонской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что гауляйтер Каховки Павел Филипчук ходит с охраной и готовится к бегству.

«Страсть гауляйтеров стихает. Например, в Каховке наркоман Паша Филипчук, которого россияне назначили руководить районом, больше не ведет прием людей. Передвигается в кортежах охраны из дома на работу и обратно», – написал он в Facebook.

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www.facebook.com/sergey.khlan
Фото: www.facebook.com/sergey.khlan

По его словам, по предварительной информации свою мать, которая помогала воровать у общины, отправил в Грузию, якобы открыть ресторан.

"Готовят пути бегства", - написал он. 

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Херсонская область Каховка Война России против Украины

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