Появилось видео первого боевого применения американских гаубиц М777

9 мая, 13:35
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Гаубицы М777 начали применять в Украине (Фото:Austin Fraley/Handout via REUTERS)

Гаубицы М777 начали применять в Украине (Фото:Austin Fraley/Handout via REUTERS)

Американские гаубицы М777 уже переданы украинским подразделениям и уничтожают русских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 9 мая

Видео с первым боевым применением М777 опубликовал журналист Юрий Бутусов.

https://www.youtube.com/watch?v=QieV3CMi9es&ab_channel=%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81

4 мая СМИ сообщали, что почти все гаубицы, которые США обещали Киеву, уже находятся «в украинских руках».

Видео дня

Ранее Минобороны США показало подготовку 155-мм гаубиц M777 перед отправкой в Украину.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Гаубицы Война России против Украины

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