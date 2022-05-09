Появилось видео первого боевого применения американских гаубиц М777 9 мая, 13:35 Цей матеріал також доступний українською Гаубицы М777 начали применять в Украине (Фото:Austin Fraley/Handout via REUTERS)

Американские гаубицы М777 уже переданы украинским подразделениям и уничтожают русских оккупантов.



Война России против Украины — главные события 9 мая

Видео с первым боевым применением М777 опубликовал журналист Юрий Бутусов.

4 мая СМИ сообщали, что почти все гаубицы, которые США обещали Киеву, уже находятся «в украинских руках».

Видео дня

Ранее Минобороны США показало подготовку 155-мм гаубиц M777 перед отправкой в Украину.

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