Гаубица М777 в действии. Силы ССО показали, как уничтожили позиции вражеских пушек вблизи оккупированного Донецка — видео 10 апреля, 09:47 Силы ССО показали впечатляющее видео уничтожения российской техники (Фото:Cкриншот видео ССО/Telegram)

Бойцы Сил Спецопераций показали уничтожение позиции пушек российских оккупантов недалеко от оккупированного Донецка.

Впечатляющее видео было опубликовано на странице ведомства в Telegram.

Операторы ССО уничтожили позицию вражеских пушек Д20 с боезапасом совместно с подразделениями артиллеристов.

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«В ходе аэроразведки местности недалеко от Донецка нашими военными выявлена боевая позиция пушки противника. Точным огнем М777 вражеская цель уничтожена», — добавили там.

Гаубицы М777 Украина получила в рамках военной помощи США.

ВСУ уже используют десятки единиц этой военной техники на поле боя.



Инфографика: NV