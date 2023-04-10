Гаубица М777 в действии. Силы ССО показали, как уничтожили позиции вражеских пушек вблизи оккупированного Донецка — видео
Силы ССО показали впечатляющее видео уничтожения российской техники (Фото:Cкриншот видео ССО/Telegram)
Бойцы Сил Спецопераций показали уничтожение позиции пушек российских оккупантов недалеко от оккупированного Донецка.
Впечатляющее видео было опубликовано на странице ведомства в Telegram.
Операторы ССО уничтожили позицию вражеских пушек Д20 с боезапасом совместно с подразделениями артиллеристов.
«В ходе аэроразведки местности недалеко от Донецка нашими военными выявлена боевая позиция пушки противника. Точным огнем М777 вражеская цель уничтожена», — добавили там.
Гаубицы М777 Украина получила в рамках военной помощи США.
ВСУ уже используют десятки единиц этой военной техники на поле боя.