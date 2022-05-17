Благодаря гаубицам M777 контрнаступление ВСУ получило «новый импульс» — Пентагон

17 мая, 10:17
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В Пентагоне отметили, что ВСУ успешно отвоевывают захваченные РФ города (Фото:ВСУ)

В Пентагоне отметили, что ВСУ успешно отвоевывают захваченные РФ города (Фото:ВСУ)

Американские 155-мм гаубицы M777, поставленные Украине в рамках военной помощи США для противостояния российскому вторжению, позволяют ВСУ усилить свое контрнаступление.

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Об этом во время брифинга рассказал высокопоставленный представитель Пентагона.

«Вы уже видите, как украинцы могут переходить в контрнаступления. На Донбассе они вернули несколько городов, которые россияне захватили ранее. И в Харькове это отличный пример того, что они делают больше, чем просто защищают город. Теперь они вытесняют россиян на восток и на север, и мы считаем, что на это особенно влияют гаубицы, особенно в Харькове», — заявил чиновник, отметив, что контрнаступление украинских войск получило «новый импульс».

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При этом он добавил, что M777 не единственное вооружение, позволяющее ВСУ проводить эффективное контрнаступление.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, в данное время 74 из 90 американских гаубиц, позволяющих вести дальний огонь с закрытых позиций, уже задействованы в боевых действиях.

https://www.youtube.com/embed/t9Z6UE6LbVs
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   США Российская агрессия Военная помощь Артиллерия Гаубицы Война России против Украины M777

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