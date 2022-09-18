«Ничего больше не остается». Почему путинские войска атакуют ВСУ в Донецкой области — Гармаш 18 сентября, 18:00 Эксклюзив НВ Бои на Донбассе (Фото:Генштаб)

Журналист, главный редактор издания Остров Сергей Гармаш в эфире Радио НВ объяснил, какие политические и военные задачи окупанты пытаются выполнить в Донецкой области.

Американский институт исследований войны ( ISW) назвал бессмысленными попытки атак оккупантами в районе Донецка и Бахмута.

«Честно говоря, я не согласен с этими выводами. В действиях рашистов есть смысл. Они хотят захватить Бахмут, потому что Бахмут — это ключ к воде. Мы знаем, что в Донецкой области, на оккупированных территориях, в частности, сейчас жесткий водный кризис. Бахмут является ключом к водопроводу в Часовом Яру. Это, так сказать, военный смысл их действий», — высказался Гармаш о выводах ISW.

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Эксперт объяснил политическую составляющую активизации событий в Донецкой области:

«[Российский диктатор Владимир] Путин подчеркивал, что начинал свою так называемую спецоперацию, по просьбе лидеров так называемых республик [ЛНР и ДНР]. Для него выйти к границам Донецкой и Луганской областей — это возможность объявить о выполнении целей „спецоперации“».

Гармаш выразил сомнения относительно того, насколько военные цели РФ коррелируются с политическими, и добавил, почему это не будет учитывать Путин:

«Все меньше шансов у россиян удержаться на юге Украины после потери Харьковской области. Я думаю [Путину] ничего не остается, кроме как сосредоточиться на захвате Донецкой и Луганской областей».

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