«Никакого второго фронта». Грузия не будет освобождать оккупированные территории военным путем — премьер-министр 27 апреля, 17:39 Цей матеріал також доступний українською Ираклий Гарибашвили (Фото:newsgeorgia.ge)

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство не будет возвращать корнтроль над Абхазией и Цхинвальским регионом военным путем.

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Об этом сообщает Новости Грузия.

Он подчеркнул, что «никакого второго фронта не будет». Так он прокомментировал высказывание советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, согласно которому, у Грузии есть историческая возможность вернуть контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом.

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«Никакого второго фронта, никакой второй войны в Грузии не будет. Это наша принципиальная позиция», — заявил Гарибашвили.

Он вновь повторил свою позицию относительно причин грузино-российской войны 2008 года, согласно которой, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили «допустил самую огромную, неисправимую ошибку, когда не смог избежать войны, в результате чего страна была разрушена».

«Если бы сегодня Саакашвили был у власти, то здесь была бы война», — заявил Гарибашвили.

Ранее Арестович заявил, что ни нынешнее руководство Молдовы, ни тем более руководство Грузии, не являются «людьми войны». По его словам, для руководства Молдовы и Грузии война — это ужас, с которым они не хотят столкнуться. При этом он согласился с тем, что включиться в военные действия мог бы экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.

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