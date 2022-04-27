«Никакого второго фронта». Грузия не будет освобождать оккупированные территории военным путем — премьер-министр
Ираклий Гарибашвили (Фото:newsgeorgia.ge)
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство не будет возвращать корнтроль над Абхазией и Цхинвальским регионом военным путем.
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Об этом сообщает Новости Грузия.
Он подчеркнул, что «никакого второго фронта не будет». Так он прокомментировал высказывание советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, согласно которому, у Грузии есть историческая возможность вернуть контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом.
«Никакого второго фронта, никакой второй войны в Грузии не будет. Это наша принципиальная позиция», — заявил Гарибашвили.
Он вновь повторил свою позицию относительно причин грузино-российской войны 2008 года, согласно которой, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили «допустил самую огромную, неисправимую ошибку, когда не смог избежать войны, в результате чего страна была разрушена».
«Если бы сегодня Саакашвили был у власти, то здесь была бы война», — заявил Гарибашвили.
Ранее Арестович заявил, что ни нынешнее руководство Молдовы, ни тем более руководство Грузии, не являются «людьми войны». По его словам, для руководства Молдовы и Грузии война — это ужас, с которым они не хотят столкнуться. При этом он согласился с тем, что включиться в военные действия мог бы экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.
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