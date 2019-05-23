Гарантии и ответственность. В Украине ужесточили требования для туроператоров — подробности Сегодня, 21:08 369 Цей матеріал також доступний українською Unsplash/Jordan Sanchez Компаниям, которые не будут выполнять условия, отменят лицензии. Unsplash/Jordan Sanchez

В Украине ужесточили требования к туристических операторов.

По решению Кабинета министров, отныне туристические компании обязаны обеспечивать финансовую гарантию своим клиентам в случае возникновения непредвиденных обстоятельств. Ее будут использовать для покрытия убытков.

Также туроператоров обязали проверять за восемь и за два часа до авиарейса информацию о нем. А еще туристические компании должны обеспечить все необходимые условия доступности для людей с инвалидностью к местам их проживания во время отдыха. Подробности — в сюжете Радио НВ.

Новации предусматривают, что для получения лицензий, туроператор должен обеспечивать финансовую гарантию перед туристами. Это может быть гарантия банка или другого кредитного учреждения.

Тем компаниям, которые не будут выполнять условий, отменят лицензии

Кроме этого, туроператор, предоставляющий услуги по перевозке пассажиров, должен за восемь и за два часа до отправления рейса проверить информацию о нем. В случае задержки более чем на четыре часа туроператор должен разместить информацию об этом на своем сайте, а также проинформировать по электронной почте орган лицензирования — Минэкономразвития.

Туроператоры на своих сайтах также должны размещать информацию о турагентах, с которыми они работают. Это наименование юридического или физического лица, срок действия агентского договора, реквизиты лица, предоставившего гарантию банка или другого кредитного учреждения, информацию о действующих договорах на туристическое обслуживание, заключенные непосредственно туроператором или через турагентов с указанием страны временного пребывания.

Тем компаниям, которые не будут выполнять условия, отменят лицензии.



Реестр турагентств

Существенных изменений в этих требованиях не произошло, отметил в комментарии НВ вице-президент Украинской Ассоциации туристических агентств Максим Дереза.

По банковской гарантии — она была и раньше, сейчас вопрос только в том, повысили ли ее и насколько. Страховка оператора должна составлять около 5% от оборота компании, а это миллионы долларов.

В Украине нет реестра турагентств

А вот выкладывать на сайтах названия агентств, с которыми заключены договоры — это хорошая идея, говорит специалист. Ведь в Украине нет реестра турагентств и достаточно много на рынке турагентов, которые не имеют офиса и прямых договоров с операторами. И поэтому турагенты не несут ответственности.

«Туроператорская деятельность лицензируется, а турагентская — нет. Раньше было лицензирование турагентской деятельности и были особые требования лицензионные: к офису, к персоналу, к вывеске. То есть был определенный стандарт, минимальный стандарт к турагентам. А сейчас лицензий нет, требований лицензионных нет, и турагенты где хотят, там и сидят», — отметил Дереза.

Гарантия для туроператора

Руководителям туркомпаний, получивших образование за рубежом, придется подтверждать свой квалификационный уровень. Также нужно будет заносить сведения о работе за границей или в статусе физического лица-предпринимателя в трудовую книжку. Основатель и директор Туристической компании Феерия Путешествий Игорь Захаренко сказал в комментарии НВ, что для новичков это повлечет определенные трудности.

Двадцать тысяч евро — очень маленькая гарантия оператора

По договорам с турагентами — это физически сложно, потому что нужно и время, и ресурс, поскольку у туроператора Феерия их около 7 тысяч, но обнародовать всю информацию — возможно, ведь она прозрачная и все законно, уверяет Игорь Захаренко.

Он также рассказал, что сейчас гарантия для туроператора составляет 20 тыс. евро. Они выплачиваются в порядке очереди пострадавшим турагентствам. А для агентов эта сумма составляет всего 2 тыс. евро. Из этих денег платят пострадавшим туристам, если банкротом стал агент.

«Двадцать тысяч евро — очень маленькая гарантия оператора. Потому что двадцать тысяч евро — это пол-автобуса на Париж. А, например, стоимость билетов на самолет в Египет — более 30 тысяч долларов. Надо увеличивать, чтобы сумма была в процентах, в зависимости от объемов», — отметил Захаренко.

Напомним, ужесточить требования к туроператорам обещали еще в прошлом году. Тогда в правительстве создали рабочую группу, которая работала над привлечением к ответственности туроператоров, из-за деятельности которых пострадали туристы, и вообще над усилением ответственности за туристическую деятельность.