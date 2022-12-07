«Гарантии для России» являются попыткой начать переговоры в интересах Кремля — представитель спецслужб Польши 7 декабря, 15:31 Российский диктатор Владимир Путин возле военной техники, Кремль, 8 ноября (Фото:Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS)

Заявления западных политиков о возможности начала переговоров с Россией говорят о попытках воздействовать на Украину в интересах Кремля, заявил представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.

Об этом сообщает TVP.

В пример он привел высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о «гарантиях безопасности для России», которые должны быть включены в будущую структуру европейской безопасности. Жарын подчеркнул, что это «свидетельствует о действиях, направленных на оказание давления на украинскую сторону с целью начать переговоры с Россией».

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Он также добавил, что Кремль «посылает сигналы» о том, что «заинтересован» в начале переговоров.

Жарын считает, что «сейчас такие действия дают России несколько преимуществ, тогда как для Украины они выглядят ловушкой».

По его мнению, Россия, используя голоса, звучащие на Западе, получает возможность оказать давление на Украину для начала переговоров, но начало переговоров в сложившейся ситуации показало бы, что Россия добилась поставленных целей. В то же время это было бы расценено как согласие международной общественности согласиться с аннексией украинских территорий и совершенными там преступлениями.

«Если украинские власти так поступят, они пошлют сигнал о том, что заинтересованы в прекращении войны на нынешнем этапе и признании статус-кво — или, по крайней мере, рассматривают такое решение. Это может быть воспринято как капитуляция и вызвать резкую реакцию украинского общества, а в результате привести к ослаблению доверия к власти в Киеве и дальнейшей внутренней дестабилизации страны. Таким образом, у России появятся новые возможности действовать против Украины», — считает Жарын.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Впоследствии Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры:

восстановление территориальной целостности;

уважение к Уставу ООН;

возмещение всех убытков, причиненных войной;

наказание каждого военного преступника;

гарантии, что вторжение не повторится.