В энергосистеме Украины появился резерв мощности — министр

16 февраля, 11:20
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В Одесской области в связи с ремонтом сетей возможны стабилизационные отключения (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Одесской области в связи с ремонтом сетей возможны стабилизационные отключения (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Украине пятые сутки подряд генерации электроэнергии достаточно для обеспечения потребностей потребителей, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Об этом говорится в сообщении Минэнерго в Facebook в четверг, 16 февраля.

По словам Галущенко, сегодня генерация электроэнергии продолжит обеспечивать ее потребление, появился определенный резерв мощности.

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«Более половины электроэнергии страны производят Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС», — заявил он.

В Одесской области в связи с ремонтом сети возможны стабилизационные отключения.

Галущенко заявил, что энергетики Харьковской области менее чем за сутки завершили ремонтные работы и возобновили электроснабжение в Купянске и близлежащих районах, которые накануне были обесточены в результате вражеских обстрелов.

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Укрэнерго уже несколько дней не предоставляет лимиты потребления электроэнергии в Киеве и ряде областей. При этом в результате повреждения сетей в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику.

Ночью, в четверг, 16 февраля Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, атаковав несколько областей, в частности, объекты критической инфраструктуры. Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 ракет из 36 выпущенных.

https://www.youtube.com/watch?v=4Q4l3z01BEM
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Энергосистема Герман Галущенко Война России против Украины

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