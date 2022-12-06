Последствия нового вражеского обстрела. Ситуация в энергетике после массированного удара по Украине сложная — министр 6 декабря, 12:56 Спасатель на месте попадания российской ракеты (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ситуация в энергетике после нового массированного обстрела сложна.

«На самом деле ситуация сложная после вчерашнего массированного обстрела. Большинство ракет было сбито, но все же есть попадание как в генерацию, так и в соответствующие подстанции», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, сейчас самая сложная ситуация в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

Галущенко заявил, что к утру вторника, 6 декабря, в Одесской области запитана критическая инфраструктура.

«Мы планируем, что к вечеру будет подана электроэнергия для потребителей», — сказал он.



В понедельник, 5 декабря, Россия совершила новую ракетную атаку по Украине.

На фоне ракетной атаки сообщалось о новых отключениях электроэнергии в Одессе, Сумах, Житомире, Кривом Роге.

В Укрэнерго сообщили, что по всей Украине вводятся аварийные отключения электричества.

По данным Генштаба, Россия выпустила по территории Украины 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 П и Калибр. Из этого числа более 60 ракет уничтожили подразделения ПВО Сил обороны Украины.

В Воздушных силах предупредили, что РФ может повторно нанести ракетный удар по Украине во вторник, 6 декабря.