Украина стабилизирует энергетическую систему к лету, если не будет новых обстрелов — министр 22 декабря, 17:42 19 декабря Россия ударила дронами по Киеву и Киевской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина стабилизирует энергетическую систему к лету, если не будет новых обстрелов со стороны страны-агрессора России.

По его словам, ситуация в энергосистеме Украины сложная, особенно в Киеве, однако украинская энергосистема цельная. Атака дронами в понедельник, 19 декабря нанесла существенный ущерб.

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"Если обстрелов не будет, даже с учетом уже поврежденной генерации, мы стабилизируем систему к лету", - сказал он в интервью Forbes.

Галущенко добавил, что у Украины есть перечень решений, которые позволят это сделать.

Среди решений – мобильные электростанции мощностью до 50 МВт. Они помогут питать электростанции, которые «сели на ноль», а также дадут дополнительную мощность системе.

Галущенко заявил, что в Украине есть производители, производящие такие станции.

Отвечая на вопрос, продолжит ли Россия атаки после отопительного сезона, министр заявил, что ВСУ им помогут остановиться.

Укрэнерго сообщало, что на утро четверга, 22 декабря, сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме Украины.

В настоящее время работают все виды генерации. К сети подключен еще один из блоков атомных электростанций, ведется набор мощности.