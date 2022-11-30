«Ситуация улучшается с каждым днем». В Украине при отсутствии новых обстрелов отключения света могут стать короче — министр

30 ноября, 10:20
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Галущенко заявил, что ключевое сейчас — увеличить объем генерации (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Галущенко заявил, что ключевое сейчас — увеличить объем генерации (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Ситуация с энергетикой в Украине улучшается с каждым днем, если не будет новых обстрелов, можно будет сократить продолжительность отключения, заявил министр энергетики Герман Галущенко в среду, 30 ноября.

«Ситуация улучшается с каждым днем. Потому что ключевое для нас увеличить объем генерации, и чем больше мы его увеличиваем, тем это сокращает дефицит в энергосистеме. Мы говорим о такой ситуации и это ключевое, что я хотел бы подчеркнуть: если не будет дальнейших обстрелов энергосистемы, то мы видим, что в ближайшей перспективе можно будет стабилизировать и сократить продолжительность отключения», — сказал министр в эфире телемарафона.

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По его словам, весь мир помогает Украине.

«Самые крупные производители мира в коммуникации с нами касательно оборудования, а по номенклатуре — это почти вся категория оборудования, которое используется прежде всего для передачи электроэнергии», — сказал он.

23 ноября российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе типа Ланцет.

https://www.youtube.com/watch?v=xIlFqrCSllg
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Энергетика Герман Галущенко Война России против Украины

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