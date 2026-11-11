Украинскую пенсионерку Галину Бехтер, которую в России приговорили к 12,5 годам за так называемую «госизмену» , экстренно госпитализировали в тюремную больницу в Вологде, так как она полностью отказалась от еды.

Об этом в среду, 11 ноября, сообщила российский адвокат Ирина Бирюкова, посетившая эту женщину.

По словам Бирюковой, она поехала в Вологду, когда узнала о резком ухудшении здоровья Бехтер. Пенсионерку госпитализировали 9 ноября, накануне ее приезда. Как пояснили в администрации колонии, женщина «совсем перестала есть».

Реклама

Читайте также: Заключенная в РФ журналистка Данилович полностью потеряла слух на левое ухо

Адвокат описала состояние заключенной как ужасное. «Скелет, обтянутый кожей, едва держится на ногах», — написала она. По словам Бирюковой, Бехтер передвигается очень медленно, держась за опору, едва слышно отвечает на вопросы и повторяет, что «ничего не знает».

Диагноз пенсионерке пока не установили. В течение ближайших двух недель консилиум врачей и психиатров будет выяснять, вызвано ли её состояние стрессом или тяжёлым заболеванием. Бирюкова пообещала направлять официальные запросы и добиваться того, чтобы женщина получила необходимую медицинскую помощь.

Галина Бехтер — жительница оккупированной части Запорожской области. Российские силы удерживали ее в оккупированном Крыму, а затем этапировали в Россию. По версии российского следствия, в 2023 году она перевела деньги на поддержку ВСУ через украинский банк. В июле российский суд увеличил ей срок заключения по делу о «государственной измене».

Как сообщала защита, за время содержания в СИЗО состояние здоровья пенсионерки существенно ухудшилось: у нее прогрессирует деменция, она перестала писать, отказывается от еды и не может самостоятельно себя обслуживать. Кроме того, у женщины диагностировали кахексию — крайнее истощение организма.