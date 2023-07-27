Крымское дело. Нафтогаз привлечет международную компанию для взыскания 5 млрд долларов компенсации с России
Нафтогаз Украины
Алексей Чернышов: К взысканию $5 млрд компенсации за захват Россией активов в Крыму присоединится американская расследовательская компания K2 Integrity
Ведущая международная юридическая фирма Covington & Burling LLP, которая выступает юридическим советником Группы Нафтогаз, привлечет услуги американской расследовательской компании K2 Integrity, чтобы выполнить решение Гаагского трибунала о $5 млрд по крымскому делу.
Об этом сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов сегодня, 27 июля 2023 года, находясь с рабочим визитом в Вашингтоне.
Напоминаем, что 12 апреля 2023 года Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить $5 млрд компенсации за убытки и утраченное имущество Нафтогаза в Крыму.
19 апреля 2023 года ведущая международная юридическая фирма Covington & Burling LLP представила стратегию принудительного взыскания с России указанной компенсации. Соответствующая встреча состоялась в Вашингтоне (США).