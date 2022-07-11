Россия вновь проиграла. Гаага рассмотрит дело о захвате моряков в Керченском проливе 11 июля, 23:15 Заседание суда (Фото:pca-cpa.org)

Международный арбитражный трибунал в Гааге частично отклонил возражения России и подтвердил, что имеет юрисдикцию на рассмотрение дела о захвате украинских моряков в Керченском проливе осенью 2018 года.

Об этом говорится в решении суда.

В сообщении говорится, что решение было принято еще 27 июня 2022 года, но Украине и России дали возможность изучить его и решить, нужно ли обозначить какую-либо его часть как конфиденциальную.

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25 ноября 2018 года российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, направлявшиеся в порт Мариуполя. На борту кораблей находились 22 военных моряка и два сотрудника СБУ. Их незаконно арестовали и обвинили в нарушении госграницы.

Международный трибунал по морскому праву по иску Украины обязал Россию отпустить всех 24 украинских моряков.

7 сентября в рамках широкого обмена между Киевом и Москвой 22 моряка и двое офицеров СБУ вернулись в Украину.

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