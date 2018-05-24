Футбольные махинаторы. Что грозит клубам, которые спекулировали на результатах матчей

Пожизненное отстранение от игры - такое максимальное наказание могут применить к командам-махинаторам украинского футбола. Об этом сообщил первый вице-президент Федерации футбола Украины Назар Холодницкий. Он добавил, что наказание предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы. Ранее Нацполиция Украины установила около 50 договорных матчей с участием 35 профессиональных клубов. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Футбольный скандал в младших лигах

По словам Назара Холодницкого, Комитет этики и честной игры Федерации фиксировал преступные моменты, но эти случаи раньше не находили своего логического завершения.

"Времена, когда мы покупаем и продаем очки не на футбольном поле во время игры, а где-то в Макдональдс, прошли. Многие этого не услышали, или если услышали, то не прислушались. Когда по-хорошему они не слышат, то можно публично сказать "остановитесь и давайте показывать fair play". Это то, что нужно стране, каждому из нас и то, что хочет видеть народ, идя на стадионы", - отметил Холодницкий.

Ранее в Украине проводилось до ста договорных матчей в год, рассказал председатель Комитета по этике и честной игры ФФУ Франческо Баранка. По его словам, были задействованы молодежь и лиги, которые не контролирует УЕФА.

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"Когда мы впервые с Павелко обсуждали эту проблему, то она казалась вирусом, который начинает распространяться. А сейчас такое ощущение, что в Украине достаточно много матчей с заранее фиксированным результатом. И 99% случаев было разоблачено именно в низших лигах среди молодежи", - отметил Баранка.

Клубы не будут наказывать одинаково

Все зависит от степени вины и результатов расследования. Если один клуб провел 35 договорных матчей, а другой - только один, то, соответственно, и санкции будут отличаться, подчеркнул Баранка.

Эксперт по этике в футболе добавил, что практика "грязных" матчей достаточно распространена во многих европейских странах. Один из ярких примеров - итальянский чемпионат. Однако и украинский скандал займет свое место в мировой хронике инцидентов с договорными матчами.

Самые известные предшественники украинского скандала

В немецком футболе было два скандала, связанных с коррупцией. Первый в Бундеслиге состоялся в 1971 году. Тогда 18 матчей в борьбе за выживание так или иначе были договорными. Общая сумма взяток достигла миллиона марок. Скандал больно ударил по репутации как немецкого футбола в целом, так и отдельных команд и футболистов. Резко упала посещаемость матчей и снизилась телеаудитория.

На Западе за футбольные спекуляции наказывают как отдельных футболистов, так и глав целых Футбольных федераций

За год до проведения чемпионата мира 2006 года в Германии произошел второй крупнейший скандал с договорными матчами. Четыре рефери обратились в немецкий Футбольный союз с подозрениями на своего коллегу Роберта Хойзера. В итоге, его пожизненно отстранили от футбола. Он получил тюремный срок на 2 года и 5 месяцев. Также было назначено переиграть матчи в низших дивизионах.

Еще один из самых громких случаев футбольной коррупции обнаружили в Италии. В апреле 2006 года издание De La Sport опубликовало транскрипцию разговоров генерального директора Ювентуса Лучано Моджи с представителями коллегии рефери. С ними Моджи договаривался о назначении на матчи Ювентуса арбитров, которые ему импонируют. Это была сенсация.

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После расследования Ювентус отправили в серию В. Другие клубы лишили очков, отстранили от матчей и клубных представителей. В результате инцидента покинули свои должности президенты Федерации футбола Италии и Ассоциации рефери.

Футбольное правосудие осуществится, но оно будет не таким суровым для украинских клубов. Такое мнение высказал украинский спортивный журналист и комментатор канала Футбол Роберто Моралес. Абсолютно все клубы, даже те, которые не фигурируют в скандале, не являются коммерческими проектами. Они зависят не от наказаний, а от того, выделят средства для них спонсоры или нет.

Максимальным наказанием является пожизненное отстранение от игры

"На Западе от таких наказаний страдают. Футболист теряет коммерческую привлекательность, дивиденды. У нас нет дивидендов. У нас футбольные клубы проедают деньги. Если пациент стабильно идет к смерти, то этот процесс может только ускоряться", - сказал футбольный комментатор.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб Николаев, который оказался замешан в масштабном скандале с договорными матчами, заявил о готовности оказать всю необходимую помощь в расследовании.