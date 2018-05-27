Футбольные болельщики расходятся после финала Лиги чемпионов, на входе в метро Почтовая площадь пробка

Футбольные болельщики, которые наблюдали за финалом Лиги чемпионов в Киеве, начали покидать НСК Олимпийский и фан-зоны.

Об этом сообщает корреспондент НВ Кирилл Чеботарев.

В результате массового скопления людей, у входа в метро Почтовая площадь образовалась большая очередь.

final Публикация от Serg Boyko (@serg.boyko) 26 Май 2018 в 2:14 PDT

Напомним, что в финале Лиги чемпионов, который состоялся в Киеве, Реал Мадрид переиграл английский Ливерпуль со счетом 3:1.

В Киеве правоохранители зафиксировали 26 правонарушений с участием иностранных граждан, которые прибыли на матч. Следователи начали 15 уголовных производств, из них: 10 краж, три хулиганства и два мошенничества.

В этот день, 26 мая, в аэропорт Борисполь прилетело 54 дополнительных чартерных рейса, 52 рейса бизнес-авиации и три государственных рейса, сообщили в пресс-службе аэропорта.