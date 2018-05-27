Футбольные болельщики расходятся после финала Лиги чемпионов, на входе в метро Почтовая площадь пробка

Футбольные болельщики, которые наблюдали за финалом Лиги чемпионов в Киеве, начали покидать НСК Олимпийский и фан-зоны.
Об этом сообщает корреспондент НВ Кирилл Чеботарев.
В результате массового скопления людей, у входа в метро Почтовая площадь образовалась большая очередь.
"Пробка" на входе в станцию метро Почтовая площадь. Что делать, чтобы не было скучно? Петь! #фіналЛЧзНВ #kyiv pic.twitter.com/USXTy9fnSB— Новое Время (@tweetsNV) 26 мая 2018 г.
Финал Лиги чемпионов окончен. Болельщики расходятся. #фіналЛЧзНВ #kyiv #ChampionsLeagueFinal pic.twitter.com/jvH0xFKMWf— Новое Время (@tweetsNV) 26 мая 2018 г.
Игра окончена. Болельщики расходятся с Контрактовой площади #фіналЛЧзНВ #kyiv #ChampionsLeagueFinal pic.twitter.com/1XOm5SQpwY— Новое Время (@tweetsNV) 26 мая 2018 г.
Напомним, что в финале Лиги чемпионов, который состоялся в Киеве, Реал Мадрид переиграл английский Ливерпуль со счетом 3:1.
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В Киеве правоохранители зафиксировали 26 правонарушений с участием иностранных граждан, которые прибыли на матч. Следователи начали 15 уголовных производств, из них: 10 краж, три хулиганства и два мошенничества.
В этот день, 26 мая, в аэропорт Борисполь прилетело 54 дополнительных чартерных рейса, 52 рейса бизнес-авиации и три государственных рейса, сообщили в пресс-службе аэропорта.
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