Футбольная осада. Как изменят движение в Киеве к финалу Лиги чемпионов

Периметр вокруг НСК Олимпийский, как и соответствующая станция метро, будут закрыты

В субботу, 26 мая 2018 года, в Киеве впервые пройдет финальный матч Лиги чемпионов УЕФА – поединок между клубами Реал Мадрид и Ливерпуль, который состоится на стадионе НСК Олимпийский.

Кроме того, 24 мая в столице пройдет финал Лиги чемпионов УЕФА среди женщин - на стадионе имени Валерия Лобановского встретятся французский Олимпик Лион и немецкий Вольфсбург.

В связи с этими событиями в Киеве существенно ограничат автомобильное движение.

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Где перекроют дороги

Из-за обустройства фан-зоны в центре столицы, рассчитанной на 20 тыс. болельщиков, в Киеве до 30 мая перекрыта часть Крещатика от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности.

Кроме того, с 16 до 31 мая на улицах Владимирской и Михайловской временно запретили парковать машины.

Киевская полиция просит автомобилистов тщательно планировать свои поездки в центр украинской столицы, где в ближайшие дни и недели (в отдельных зонах до 10 июня) перекроют полностью либо ограничат движение на многих участках.

Схема ограничения движения:

Схема ограничения движения вокруг фан-зоны на Крещатике / Фото пресс-службы МВД

Схема ограничения движения вокруг НСК Олимпийский / Фото пресс-службы МВД

Полный перечень улиц, где движение запретят либо ограничат:

- ул. Крещатик (от ул. Архитектора Городецкого до ул. Богдана Хмельницкого), движение запрещено с 12 до 31 мая круглосуточно;

- ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого к Бессарабской площади), движение запрещено с 25 мая 20:00 до 06:00 27 мая;

- ул. Архитектора Городецкого (от ул. Заньковецкой до ул. Крещатик), ограничение с 12 до 31 мая круглосуточно, движение запрещено с 25 мая 20:00 до 06:00 27 мая;

- ул. Прорезная (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик), ограничение - с 12 до 31 мая круглосуточно;

- Бессарабская площадь, движение запрещено с 25 мая 20:00 до 06:00 27 мая;

- бульвар Тараса Шевченко (от ул. Пушкинской до Бессарабской площади), ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик), ограничение с 25 мая 20:00 до 06:00 27 мая;

Крещатик и прилегающие к нему улицы перекрывают из-за обустройства фан-зоны / Фото ЕРА

- ул. Владимирская (от ул. Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко), ул. Терещенковская (от бульвара Тараса Шевченко до ул. Льва Толстого), ул. Льва Толстого (от ул. Терещенковской до площади Льва Толстого), площадь Льва Толстого, ул. Большая Васильковская (от Бессарабской площади до ул. Тверской), ул. Жилянская (от ул. Антоновича до ул. Шота Руставели), ул. Шота Руставели (от ул. Жилянской до ул. Бассейной) – движение запрещено с 25 мая 20:00 до 06:00 27 мая;

- ул. Большая Васильковская (от ул. Ковпака до ул. Тверской), ул. Василия Тютюнныка (от ул. Евгения Коновальца до ул. Деловой), ул. Михаила Заднипровского (от бульвара Леси Украинки до ул. Евгения Коновальца), б-р Леси Украинки (от ул. Евгения Коновальца до ул. Новогоспитальной) - ограничение с 25 мая 20:00 до 06:00 27 мая;

- ул. Рогнединская (от ул. Большой Васильковской до ул. Эспланадной), ул. Эспланадная (от ул. Бассейной до ул. Саксаганского), ул. Саксаганского (от ул. Большой Васильковской до ул. Эспланадной), ул. Физкультуры (от ул. Антоновича до НСК “Олимпийский”), ул. Деловая (от ул. Антоновича до ул. Василия Тютюнника), ул. Ивана Федорова (от ул. Антоновича до ул. Василия Тютюнника) – движение запрещено с 25 мая 20:00 до 06:00 27 мая;

- ул. Владимиро-Лыбидская (от ул. Антоновича до ул. Большой Васильковской), ул. Немецкая (от ул. Антоновича до ул. Предславинской), ул. Тверская (от ул. Антоновича до ул. Большой Васильковской), ул. Предславинская (от ул. Тверской до ул. Ивана Федорова), движение запрещено с 25 мая 20:00 до 06:00 27 мая;

Столичные власти призывают горожан и гостей Киева пользоваться общественным транспортом, особенно метрополитеном

- ул. Евгения Коновальца (от ул. Михаила Заднипровского до ул. Предславинской), ограничение с 25 мая 20:00 до 06:00 27 мая;

- ул. Евгения Коновальца (от ул. Предславинской до ул. Большой Васильковской), бульвар Леси Украинки (от ул. Госпитальной до ул. Новогоспитальной) – движение запрещено с 25 мая 20:00 до 06:00 27 мая;

- ул. Госпитальная (от б-ра Леси Украинки до Госпитального переулка), переулок Госпитальный (от ул. Госпитальной до пер. Лабораторного), пер. Лабораторный (от пер. Госпитального до ул. Василия Тютюнника), ул. Лабораторная (от ул. Василия Тютюнника до тупика), ул. Летняя (от проул. Лабораторного до ул. Евгения Коновальца) - ограничение с 27 апреля до 10 июня круглосуточно;

- ул. Богдана Хмельницкого (парная сторона от ул. Крещатик до ул. Пушкинской), ограничение с 23 до 26 мая круглосуточно;

- Парковая дорога ("заездной карман"), движение запрещено с 21 до 25 мая круглосуточно;

- площадь напротив билетных касс НСК Олимпийский между ул. Эспланадной и ул. Саксаганского, ограничение с 27 апреля 08:00 до 00:00 1 июня.

Въезд для жителей домов, прилегающих к периметру вокруг НСК Олимпийский, будет осуществляться по прописке в паспорте.

Как изменит работу общественный транспорт

Столичные власти призывают горожан и гостей Киева пользоваться общественным транспортом – особенно метро – в дни ограничения движения в центре города.

В ночь на 27 мая общественный транспорт будет работать на 3 часа дольше обычного из-за проведения финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве. Свою работу продлят как столичный метрополитен, так и Киевпастранс – дольше будут ездить автобусы, троллейбусы и трамваи. Количество единиц общественного транспорта в день финала обещают увеличить.

В то же время киевский метрополитен ограничит работу станции метро Олимпийская - она будет закрыта с 18:00 26 мая перед финалом Лиги чемпионов УЕФА.

Кроме этого, в центре Киева в эту ночь не будут отключать освещение на 50%, как это делается обычно.

Станцию метро Олимпийская закроют с 18:00 26 мая / Фото ЕРА

Кто сможет ездить бесплатно

Киевское метро и столичный пассажирский транспорт будет бесплатно перевозить болельщиков, имеющих билеты на финал Лиги чемпионов, а также аккредитованных лиц, сообщил ранее первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Николай Поворозник.

Согласно договору с УЕФА, болельщики, которые будут иметь билеты на матчи, смогут бесплатно пользоваться наземным пассажирским транспортом и метрополитеном в течение 36 часов с 00:00 26 мая. Аккредитованным лицам бесплатный проезд предоставляется на протяжении 7 суток - с 21 мая по 27 мая.

Кроме этого, для болельщиков и аккредитованных лиц будут работать бесплатные временные автобусные маршруты в Киев из международного аэропорта Борисполь.

Как будут передвигаться болельщики Реала и Ливерпуля

В день финала Лиги Чемпионов болельщики Реала и Ливерпуля будут приезжать в центр Киева и идти к стадиону Олимпийский отдельными маршрутами во избежание их пересечения, сообщили киевские власти.

26 мая ожидается прибытие в аэропорт Борисполь около 20 тыс. болельщиков – главные воздушные ворота столицы примут 100 чартерных рейсов. 150 городских автобусов отвезут иностранных фанатов из аэропорта в центр города, а затем – обратно.

В парке имени Тараса Шевченко намечен сбор болельщиков Ливерпуля, а поддержка Реала соберется возле станции Дворец Украина.

Соответственно, болельщиков Ливерпуля из терминала D будут доставлять к парку Шевченко. Второй маршрут шаттлов будет работать от терминала B ко Дворцу Украина.

"Это сделано для того, чтобы распределить потоки, чтобы болельщики могли зайти на стадион с двух сторон и не пересекаться по пути", - сообщил менеджер по транспорту и мобильности во время проведения финалов Лиги чемпионов УЕФА 2018 года Сергей Хижняк.