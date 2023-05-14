Футболка как у Зеленского. Как молодой киевский бренд одел президента и каким было продолжение этой истории — Интервью NV 14 мая, 08:20 NV Премиум Основатели молодого модного бренда Юрий Жайворонок и Денис Левченко (Фото:Александр Медведев/NV)

Основатели модного бренда CREATIVE DEPO рассказывают, как создали свой знаменитый принт I’M Ukrainian и что произошло с их бизнесом после этого.

9 мая 2022 года Юрий Жаворонок и Денис Левченко, основатели молодого модного бренда CREATIVE DEPO, проснулись известными на всю страну. Накануне команда президента Владимира Зеленского выложила в сети его видеообращение, записанное ко Дню памяти на фоне разрушенного дома в Бородянке. Зеленский был в футболке с надписью I’M UKRAINIAN от CREATIVE DEPO. С тех пор футболка стала бестселлером, а ее создатели до сих пор не удовлетворили запросы всех желающих ее приобрести.

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Жаворонок и Левченко, друзья с детства и победители проекта поддержки малого и среднего бизнеса Ре:старт Киевской школы экономики, рассказали NV о своем бизнесе.

NV: С чего начинался ваш бизнес и как работал до полномасштабного вторжения?