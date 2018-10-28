28 октября 2018, воскресенье

Фуру с овцами из Черноморского порта разгрузили в Тульчине: 54 животных погибли

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Животных осмотрит ветеринар
скриншот видео УНН

Животных осмотрит ветеринар

54 из 300 овец, которые провели две недели в закрытой фуре в Черноморском порту без еды и воды, погибли.

Об этом сообщает волонтерская организация Animal-SOS-Одесса.

Трехъярусную фуру с овцами из Черноморского порта выгрузили в Тульчине на филиала Ветсанзавод около часа ночи в воскресенье.

Почти все овцы находились на двух нижних ярусах.

Ветеринар осмотрит животных уже утром в воскресенье, 28 октября.

Живые животные будут клинически осмотрены и пройдут лабораторные исследования. С учетом полученных результатов будет приниматься решение о дальнейших действиях.

Напомним, в морском торговом порту Черноморск (Одесская область) почти две недели стояла фура с 300 овцами романовской породы, из которых более половины погибло. Груз предназначался для Турции, однако его вернули в Украину, где он находился в таможенной зоне.

Позже Госпродпотребслужба приняла решение об утилизации животных. Поэтому зоозащитники начали блокировать выезд фуры в Винницкую область.

Начато уголовные производства по ст. 299 (жестокое обращение с животными) и ст. 251 (нарушение ветеринарных правил) УК Украины.

 

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