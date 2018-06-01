Фура и пьяный пешеход. Опубликовано видео ночного смертельного ДТП на Кольцевой в Киеве

Погибший шел просто посреди дороги

В Сети появилось видео смертельного ДТП на Кольцевой дороге в Киеве, которое произошло в ночь на пятницу, 1 июня.

Как передает Киев Оперативный, в результате наезда грузовика Renault погиб мужчина в возрасте 35-40 лет.

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Изначально сообщалось, что инцидент произошел, когда он пытался перебежать проезжую часть, однако на видео видно, что погибший, находясь в нетрезвом состоянии, шел просто посреди дороги.

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Напомним, на улице Владимирской в Киеве фура снесла ограждение и вылетела на тротуар.