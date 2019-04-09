ФСБ заявила о задержании украинца, подозреваемого в создании "партизанского отряда для войны с РФ"
Российские
силовики задержали гражданина Украины Игоря Пирожка, который, как утверждается,
был членом Правого сектора.
Об этом со
ссылкой на ФСБ передает ТАСС.
В российской
спецслужбе настаивают, что в 2014 году украинец "создал отряд Хорти для
ведения партизанской войны против России".
После этого, в
январе 2018 года, он прибыл в Московский регион, где якобы пытался привлечь на
свою сторону граждан РФ.
"В настоящее
время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу", - заявили в ФСБ.