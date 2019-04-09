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ФСБ заявила о задержании украинца, подозреваемого в создании "партизанского отряда для войны с РФ"

Сегодня, 15:52
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ФСБ заявила о задержании украинца, подозреваемого в создании "партизанского отряда для войны с РФ" - фото

Скриншот с видео ФСБ

В ФСБ заявили, что украинец пытался вербовать граждан РФ

Российские силовики задержали гражданина Украины Игоря Пирожка, который, как утверждается, был членом Правого сектора.

Об этом со ссылкой на ФСБ передает ТАСС.

В российской спецслужбе настаивают, что в 2014 году украинец "создал отряд Хорти для ведения партизанской войны против России".

После этого, в январе 2018 года, он прибыл в Московский регион, где якобы пытался привлечь на свою сторону граждан РФ.

"В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заявили в ФСБ.

Теги:   Украинцы Политические репрессии Спецслужбы РФ

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