ФСБ заявила о задержании украинца, подозреваемого в создании "партизанского отряда для войны с РФ" Сегодня, 15:52 652 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео ФСБ В ФСБ заявили, что украинец пытался вербовать граждан РФ Скриншот с видео ФСБ

Российские силовики задержали гражданина Украины Игоря Пирожка, который, как утверждается, был членом Правого сектора.

Об этом со ссылкой на ФСБ передает ТАСС.

В российской спецслужбе настаивают, что в 2014 году украинец "создал отряд Хорти для ведения партизанской войны против России".

После этого, в январе 2018 года, он прибыл в Московский регион, где якобы пытался привлечь на свою сторону граждан РФ.

"В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заявили в ФСБ.