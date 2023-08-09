Российские оккупанты заявили, что задержали «диверсанта» за «подрыв» газопровода в Крыму
Оккупанты заявили, что задержали «диверсанта» за «подрыв» газопровода в Крыму (Фото:ErikaWittlieb/pixabay.com)
ФСБ заявила, что задержала 43-летнего мужчину, который в июне якобы «взорвал газопровод» в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Крым. Реалии.
В ФСБ заявили, что пресечена «преступная деятельность» гражданина РФ 1980 года рождения, «причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры» в Крыму «по заданию украинских спецслужб».
По утверждениям ведомства, мужчина 23 июня взорвал газопровод в поселке Кореиз, он использовал самодельное взрывное устройство, которое ему передали через тайник.
В гараже, принадлежащем фигуранту, якобы изъято два килограмма пластического взрывчатого вещества иностранного производства С-4, два электродетонатора военного назначения ЭДП, два электровоспламенителя, а также самодельный кумулятивный заряд.
Имя и фамилия фигуранта не указаны.