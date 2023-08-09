Российские оккупанты заявили, что задержали «диверсанта» за «подрыв» газопровода в Крыму

9 августа, 14:16
Поделиться:
Оккупанты заявили, что задержали «диверсанта» за «подрыв» газопровода в Крыму (Фото:ErikaWittlieb/pixabay.com)

Оккупанты заявили, что задержали «диверсанта» за «подрыв» газопровода в Крыму (Фото:ErikaWittlieb/pixabay.com)

ФСБ заявила, что задержала 43-летнего мужчину, который в июне якобы «взорвал газопровод» в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Крым. Реалии.

В ФСБ заявили, что пресечена «преступная деятельность» гражданина РФ 1980 года рождения, «причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры» в Крыму «по заданию украинских спецслужб».

Видео дня

Читайте также:
Скоро ли деоккупация? Оккупанты осознали, что не смогут защищать Крым — Чубаров

По утверждениям ведомства, мужчина 23 июня взорвал газопровод в поселке Кореиз, он использовал самодельное взрывное устройство, которое ему передали через тайник.

В гараже, принадлежащем фигуранту, якобы изъято два килограмма пластического взрывчатого вещества иностранного производства С-4, два электродетонатора военного назначения ЭДП, два электровоспламенителя, а также самодельный кумулятивный заряд.

Имя и фамилия фигуранта не указаны.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Крым ФСБ Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X