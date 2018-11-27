ФСБ заявила об обнаружении "пулеметов и пушек" на кораблях ВМС Украины

Федеральная служба безопасности РФ заявила об обнаружении вооружения и боеприпасов на кораблях ВМС Украины, захваченных во время столкновения в Керченском проливе.

Согласно заявлению российской спецслужбы, на трех украинских военных кораблях было обнаружено тысячи патронов, десятки гранат, пушки, пистолеты, автоматы, пулеметы:

30 мм пушка – 4 ед. Автоматический гранатомет АГС -17 – 4 ед. Пулемет ДШК 12,7 мм - 2 ед. Пулемет ПКТ 7,62мм – 4 ед. Автомат АК-47 5,45мм – 13 ед. Пистолет ПМ 9мм – 4 ед. Травматический пистолет 9мм – 1 ед. Сигнальный пистолет ПС – 1 ед. Осколочно-фугасный снаряд 30 мм – 765 ед. + (32 цинка, ненумерованных, установить число пока не возможно) Выстрел ВОГ-17 – 1975 ед. Выстрел ВОГ – 495 ед. Граната РГД-5 – 40 ед. Граната РГ-42 – 48 ед. Граната РГД – 20 ед. Запал УЗРГМ-2 – 30 ед. Запал РГ-42 – 38 ед. 30 мм сигнальный патрон – 87 ед. Патроны 7,62 мм – 9865 ед. Патроны 5,45 мм – 11736 ед. Патроны 9 мм – 1189 ед. Патроны 12,7 мм – 612 ед. Штык-нож – 15 ед. Магазин АК-74 – 42 ед. Магазин ПМ – 4 ед.

Кроме того, как заявили в ФСБ, на катере Никополь обнаружили Контрольный лист готовности катера Никополь к выходу в море с 9.00 23.11.2018 по 18.00 25.11.2018 года. По данным российских силовиков, этот документ содержит указание по "скрытому" переходу из Одессы в Бердянск через Керченский пролив. Также на этом катере был найден рукописный конспект установленных РФ правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

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В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

ФСБ обнародовала оперативное видео "допросов" украинских военнослужащих. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил о том, что украинские моряки давали свои показания под давлением.

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27 ноября над моряками начался суд для избрания меры пресечения. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". В то же время официальный Киев считает их военнопленными.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать