Как в Сирии. ФСБ создало группы для поиска украинских партизан — Центр национального сопротивления 19 ноября, 15:09 Оккупанты пытаются применить сирийскую тактику, чтобы ловить украинских партизан, сообщил Центр национального сопротивления (Фото:sprotyv.mod.gov.ua)

Российское ФСБ создало так называемые временные оперативные группы для охоты на партизан на оккупированных территориях.

«В группы входят сотрудники департамента контрразведки ФСБ и представители различных служб», — сообщается на сайте Центра национального сопротивления.

В сообщении отмечается, что такие группы россияне создавали ранее в Сирии. Кроме поиска партизан, они также занимаются контролем за интернет-трафиком и обнаружением целей для нанесения ракетных ударов.

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В Центре национального сопротивления призвали жителей оккупированных территорий сохранять бдительность и не подвергать себя лишний раз опасности.

«Помните, что сопротивлением оккупации занимаются люди с соответствующей военной подготовкой. Самая высокая ценность людей на временно оккупированных территориях — жизнь», — отмечается в сообщении.

13 ноября крымские партизаны заявили о ликвидации в Симферополе 30 оккупантов.

8 ноября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что партизаны взорвали штаб оккупантов под этим городом.