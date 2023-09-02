ФСБ на оккупированных территориях пугает лишением родительских прав в случае несогласия отдавать детей на обучение по программе РФ — Генштаб 2 сентября, 08:49 ФСБ (Фото:instagram.com/fsb_rossii_official)

Во временно оккупированной Волновахе Донецкой области и других населенных пунктах Волновахского района представители российских оккупационных «администраций» проводили агитационные мероприятия по принудительному привлечению детей к обучению в школах по программе РФ.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, опубликованной в субботу, 2 сентября.

Кроме того, оккупанты призывают украинцев участвовать в выборах и голосовать за кандидатов от партии Единая Россия.

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В семьи, которые отказались отдавать детей в учебные заведения, наведываются представители районных отделов образования вместе с ФСБ. Они проводят «профилактические беседы» о соблюдении норм российского законодательства об обязательном получении среднего образования.

Генштаб сообщает, что на родителей, которые оказывают сопротивление, составляют протоколы о «ненадлежащем исполнении родительских обязанностей». В случае получения трех таких протоколов они будут лишены родительских прав, а детей передадут под опеку социальных служб в детские дома на территории страны-агрессора.

Ранее руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщала, что на временно оккупированных территориях россияне используют школы для давления на граждан Украины.

По ее словам, если родители не отдают детей в специально указанные учебные заведения, то оккупанты давят на родителей, ограничивают им доступ к определенным услугам. Гуменюк отмечает, что речь идет о медицинском, социальном и гуманитарном обслуживании.

В Центре нацсопротивления сообщали, что россияне на временно оккупированных территориях Украины отказались допускать к занятиям учеников старших классов, у которых нет паспорта РФ.

