«Унизительные процедуры». Генштаб сообщил, как ФСБ проводит фильтрационные мероприятия в Крыму

30 марта, 08:18
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ФСБ проводит фильтрационные мероприятия в Крыму (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

ФСБ проводит фильтрационные мероприятия в Крыму (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты усилили давление на жителей захваченного ими Крыма. В городе Красноперекопск сотрудники ФСБ проводят так называемые фильтрационные процедуры.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 30 марта.

«В Красноперекопске сотрудники ФСБ проводят активные контрразведывательные мероприятия с сопровождением унизительных процедур фильтрации, осуществляя раздевание, допросы с избиением гражданского населения и т.д», — говорится в сообщении.

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25 марта Генштаб сообщал, как российские войска провели рейд в Херсонской области.

В ходе проверки особому вниманию подлежали личные документы граждан, транспортные средства и мобильные телефоны.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Крым ФСБ Война России против Украины Генштаб ВСУ

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