ФСБ признает, что Россия проигрывает информационную войну — Центр противодействия дезинформации 5 июня, 17:22 Цей матеріал також доступний українською Пропаганда на улицах Мариуполя, 30 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

ФСБ РФ в своих документах признает, что роспропаганда недостаточно влияет на население и проигрывает информационную войну.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram.

«Для «правильного зомбирования» спецслужбами был даже создан план действий для пропаганды на оккупированных территориях, который потерпел поражение», — говорится в сообщении.

Видео дня

Как отмечают в ЦПД, среди основных правил роспропаганды:

Использование образа « вежливых людей» 2014 года ( видео, фото со спасенными животными, фото с ветеранами, плачущими от счастья воссоединения и т.д.)



вежливых людей» 2014 года видео, фото со спасенными животными, фото с ветеранами, плачущими от счастья воссоединения и т.д.) Видео солдат, несущих людям мир ( в виде новых учебников в школы, медицинского оборудования и т.д.)

в виде новых учебников в школы, медицинского оборудования и т.д.) Видео общих действий российских и «правильных» украинских солдат против украинских « нацистов и бандеровцев»



нацистов и бандеровцев» Многочисленные обращения украинских и российских ветеранов с просьбой остановить нацизм в Украине и не допустить его в России и мире.

«Работа» с людьми, которые по специфике своей деятельности контактируют с большим количеством людей — преподавателями, водителями такси, работниками сферы обслуживания и т.д.

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