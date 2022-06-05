ФСБ признает, что Россия проигрывает информационную войну — Центр противодействия дезинформации
Пропаганда на улицах Мариуполя, 30 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
ФСБ РФ в своих документах признает, что роспропаганда недостаточно влияет на население и проигрывает информационную войну.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram.
«Для «правильного зомбирования» спецслужбами был даже создан план действий для пропаганды на оккупированных территориях, который потерпел поражение», — говорится в сообщении.
Как отмечают в ЦПД, среди основных правил роспропаганды:
- Использование образа «вежливых людей» 2014 года (видео, фото со спасенными животными, фото с ветеранами, плачущими от счастья воссоединения и т.д.)
- Видео солдат, несущих людям мир (в виде новых учебников в школы, медицинского оборудования и т.д.)
- Видео общих действий российских и «правильных» украинских солдат против украинских «нацистов и бандеровцев»
- Многочисленные обращения украинских и российских ветеранов с просьбой остановить нацизм в Украине и не допустить его в России и мире.
- «Работа» с людьми, которые по специфике своей деятельности контактируют с большим количеством людей — преподавателями, водителями такси, работниками сферы обслуживания и т.д.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.