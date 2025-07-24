Российская ФСБ начала выдавать разрешения для иностранных танкеров на доступ к черноморским портам . Благодаря этому они возобновили экспорт казахстанской нефти, который был заблокирован.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре источника в четверг, 24 июля.

По данным Reuters, Россия начала предоставлять иностранным танкерам разрешения на вход в черноморские порты, что позволило возобновить экспорт нефти из Казахстана. Два источника сообщили журналистам, что иностранным танкерам временно запрещено загружаться в главных черноморских портах России.

Реклама

Reuters добавило, что это фактически остановило экспорт нефти из Казахстана.

7 июля партизанское движение Кибер-Атеш заявило о том, что в их распоряжении оказались засекреченные документы Черноморского флота страны-агрессора РФ. По словам партизан, в них, в частности, указано боевое дежурство катеров для сопровождения теневого флота РФ.

Теневой флот — схема, которую страна-агрессор использует, чтобы обходить ценовые ограничения со стороны Запада на продажу своей нефти. Под европейскими санкциями находится 324 судна так называемого российского теневого флота. Их количество выросло более чем вдвое — на 189 после того, как Европейский Союз 20 мая одобрил 17-й пакет санкций против России.

Европа ввела также индивидуальные санкции (замораживание активов и запрет на предоставление средств) против судоходных компаний, ответственных за транспортировку российской нефти, в том числе из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Гонконга. В список вошел и важный страховщик российской нефтегазовой отрасли.