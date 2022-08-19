СБУ разоблачила попытку ФСБ установить прослушку в Верховной Раде

19 августа, 10:32
Для реализации плана ФСБ завербовала работника аппарата ВРУ (Фото:Andrew Milligan sumo/flickr.com)

Для реализации плана ФСБ завербовала работника аппарата ВРУ (Фото:Andrew Milligan sumo/flickr.com)

Российская ФСБ планировала установить свои прослушивающие устройства в залах и кулуарах Верховной Рады.

Об этом в пятницу, 19 августа, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Чтобы реализовать свой замысел, россияне еще до полномасштабного вторжения завербовали одного из работников подразделения обеспечения управления делами аппарата ВРУ во время его поездки во временно оккупированный РФ Крым.

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Помимо установки жучков, он также должен был собирать разведданные о визитах иностранных делегаций в украинский парламент, в том числе их персональный состав, и касательно содержания официальных и неформальных разговоров.

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«Впрочем, на момент начала полномасштабной агрессии России он уволился из госучреждения, поэтому не выполнил ни одной задачи оккупантов. Затем агент пытался трудоустроиться на стратегически важный объект на территории Житомирской области. Для этого он проходил спецпроверку, в ходе которой специалисты СБУ и обнаружили факт вербовки. А сам агент добровольно сообщил и подробно рассказал о задачах российских спецслужб», — рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, либо пожизненное заключение.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1560522595090530305
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Шпионаж Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Верховная Рада ФСБ Прослушка Спецслужбы РФ Российская агентура Война России против Украины

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