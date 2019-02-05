ФСБ отказывает украинским военнопленным в звонках родным, чтобы заставить дать показания - адвокат Вчера, 23:24 274 Цей матеріал також доступний українською EPA EPA

Федеральная служба безопасности России пытается обманным путем заставить "заговорить" украинских военнопленных, захваченных во время нападения на корабли ВМС Украины в районе Керченского пролива.

Об этом заявил адвокат Николай Полозов.

По его словам, за почти 2,5 месяца следователи ФСБ не дали ни одного разрешения военнопленным на свидания или телефонные переговоры.

"Зачастую, лица, в чьем производстве находятся уголовные дела, злоупотребляют своим право давать разрешения на свидания и звонки, и ставят вынесение подобных разрешений в прямую зависимость от получения необходимых для следствия показаний", - заявил адвокат.

Все захваченные Россией украинские моряки под протокол заявили, что являются военнопленными, и отказались свидетельствовать, ссылаясь на Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

В рамках статьи 17 Женевской конвенции военнопленные имеют право назвать свою фамилию, имя и звание, дату рождения и личный номер. Нарушение этого правила украинскими военными позволит российской стороне выстроить линию обвинения в нарушении российской границы, а все международные переговоры относительно их безусловного освобождения сойдут на нет.

Напомним, что российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Москва инкриминирует украинским морякам "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными и требует немедленного освобождения.

В январе Лефортовский суд Москвы продлил незаконный арест захваченных в плен украинских моряков до 24 и 26 апреля 2019 года.