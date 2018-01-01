ФСБ обвиняет крымскотатарского активиста в "транспортировке 10 кг тротила в Крым" - адвокат Сегодня, 18:05 1 Цей матеріал також доступний українською Эдема Бекирова задержали при въезде в Крым Фото: Gayana Yuksel via Facebook

Задержанному при въезде в оккупированный Крым крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову вменяют распространение и транспортировку более 10 кг тротила и 190 боевых патронов, сообщила юрист Лиля Гемеджи.

"По показаниям свидетеля, в мае 2018 года Бекиров передал боеприпасы и взрывчатку свидетелю Меметову [имя уточняется], которые последний спрятал в тайнике в районе Красноперекопска. А в августе 2018 года раскрыл сотрудникам спецслужб местоположение тайника и дал показания против Эдема Бекирова", – рассказала юрист в комментарии Крым.Реалии.

Ранее адвокат международной правозащитной группы Агора Алексей Ладин сообщил, что Бекирова подозревают в совершении преступления по части 1 статьи 222, а также части 1.1 статьи 222 УК России (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов), обе статьи относятся к категории средней тяжести.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Его адвокат опасается, что содержание в СИЗО может "просто-напросто его убить". Бекиров имеет инвалидность первой группы из-за множества тяжелейших заболеваний.

Напомним, что российские силовики задержали гражданина Украины, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова утром 12 декабря на административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где выдвинули обвинения.