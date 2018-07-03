ФСБ не пускает адвоката к задержанному в России майору МВД Украины в отставке

Игорь Кияшко был задержан еще в апреле

ФСБ России не допускает адвоката к задержанному в Нижнем Новгороде по подозрению в "шпионаже" украинцу Игорю Кияшко, сообщили в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Украинского адвоката, майора МВД Украины в отставке Игоря Кияшко задержали 10 апреля в российском Нижнем Новгороде, куда он поехал за медпрепаратом для своего трехлетнего сына. В России ему вменяют контрабанду деталей авиационных двигателей и шпионаж в пользу Украины.

По данным НААУ, защитника Кияшко Евгения Губина с 19 июня не допускают к осуществлению адвокатской деятельности, а следственные действия проводились в присутствии адвоката по назначению, от услуг которого украинец отказался.

"Евгений Губин... сообщил о том, что до сих пор не может получить доступа к документам по этому делу и установить контакты со следователем. По мнению Губина, заместитель начальника следственного отдела УФСБ умышленно совершает все действия для того, чтобы не допустить адвоката к осуществлению защиты гражданина Украины в этом деле", - говорится в заявлении НААУ.

В связи с этим руководство НААУ обратилось к Федеральной палате адвокатов РФ по поводу необходимости устранить нарушения прав защитника Губина и осуществления им защиты Кияшко без помех со стороны ФСБ.

Напомним, что 10 апреля в Нижнем Новгороде задержали майора МВД Украины в отставке, ныне действующего адвоката Игоря Кияшко по подозрению в контрабанде и шпионаже.