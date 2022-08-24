СБУ помешала ФСБ организовать в Украине постановочные «акции протеста» ко Дню Независимости

24 августа, 11:16
СБУ помешала ФСБ организовать в Украине постановочные акции протеста (Фото:СБУ)

СБУ помешала ФСБ организовать в Украине постановочные акции протеста (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины заявила, что предотвратила планы ФСБ страны-агрессора РФ использовать родственников украинских военных для обострения общественно-политической ситуации в Киевской, Житомирской и Полтавской областях накануне Дня Независимости.

Ведомство сообщило в Telegram, что по замыслу вражеских спецслужб, «митингующие» должны активно критиковать и осуждать военное командование Украины, а организаторы планировали снять это на видео.

Видео дня

По информации СБУ, они стремились создать «нужный контент» для российских пропагандистов, а те в свою очередь максимально распространить его через интернет и подконтрольные им СМИ.

Организаторами псевдоакций должны были бывшие участники ОО Журналисты Стремоусова.

https://www.youtube.com/watch?v=2KqiANwr3WQ
Читайте также:
Коллиматорный прицел для девушек. Известные украинцы — о том, как помогают фронту и какие необычные запросы получают от защитников

В настоящее время их лидер Кирилл Стремоусов исполняет обязанности «заместителя оккупационной военно-гражданской администрации в Херсоне».

По материалам СБУ ему еще в начале полномасштабного вторжения было сообщено о подозрении за государственную измену.

https://www.youtube.com/embed/6hRcruKK9KY
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) ФСБ День Независимости Украины Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X