СБУ помешала ФСБ организовать в Украине постановочные «акции протеста» ко Дню Независимости 24 августа, 11:16 СБУ помешала ФСБ организовать в Украине постановочные акции протеста (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины заявила, что предотвратила планы ФСБ страны-агрессора РФ использовать родственников украинских военных для обострения общественно-политической ситуации в Киевской, Житомирской и Полтавской областях накануне Дня Независимости.

Ведомство сообщило в Telegram, что по замыслу вражеских спецслужб, «митингующие» должны активно критиковать и осуждать военное командование Украины, а организаторы планировали снять это на видео.

Видео дня

По информации СБУ, они стремились создать «нужный контент» для российских пропагандистов, а те в свою очередь максимально распространить его через интернет и подконтрольные им СМИ.

Организаторами псевдоакций должны были бывшие участники ОО Журналисты Стремоусова.

В настоящее время их лидер Кирилл Стремоусов исполняет обязанности «заместителя оккупационной военно-гражданской администрации в Херсоне».

По материалам СБУ ему еще в начале полномасштабного вторжения было сообщено о подозрении за государственную измену.

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