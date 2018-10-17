Фронт без добровольцев. Чем займутся батальйонцы УДА вне войны

Военное формирование Украинской добровольческой армии покидает зону Операции объединенных сил на Донбассе. Об этом - в сюжете Радио НВ.
Отныне 5-й и 8-й отдельные батальоны организации будут заниматься обучением отрядов территориальной обороны, заявил лидер УДА, советник начальника Генштаба, народный депутат Дмитрий Ярош. По его словам, добровольцы будут сплачать вокруг себя ветеранов и бывших добровольцев. Нарушать действующее законодательство и посягать на государственность никто не собирается, добавил Ярош.
"Мы идем с передовой, но при этом мы не идем с войны. Нам нужно помочь ВСУ в развитии системы территориальной обороны, сопротивления. Нам надо помочь СБУ в нейтрализации пятый колонны", - сказал Ярош.
Военная дисциплина
Единственным вооруженным формированием в зоне проведения ООС, которое не входит в структуру Минобороны и МВД, остается Добровольческий украинский корпус Правого сектора.
Батальоны организации будут заниматься обучением отрядов территориальной обороны
Пресс-секретарь партии Артем Скоропадский сообщил, что их добровольцы остаются на передовой Донбасса. Он также попросил не сравнивать УДА Яроша с Правым сектором.
Как рассказал директор Агентства моделирования ситуаций, политолог Виталий Бала, государство пытается сделать так, чтобы в зоне проведения боевых действий, кроме военных, не было никаких посторонних лиц. Это правильная политика, ведь боевые подразделения работают лучше, когда есть военная иерархия. При этом не стоит забывать о вкладе добровольцев в самом начале войны, добавил Бала.
Раскол на четыре части
Нет уверенности в том, что добровольцы УДА будут действовать в одном направлении с властью, считает военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. Он заявил, что Ярош очень близок к министру внутренних дел Арсену Авакову и может использовать добровольцев УДА на выборах президента.
"У кого будет перевес сил, тот и будет влиять на подсчет голосов в участковых комиссиях. Протокол выехал с мокрой печатью из комиссии - уже никакие интернет-системы, кибератаки не помогут. Тот протокол и поедет в ЦИК. Аваков для этого и колол Правый сектор практически на четыре организации по принципу "разделяй и властвуй". Все "подмял" под себя", - рассказал Жданов.
Смотрите также
- Паспорта иностранным добровольцам АТО. Как скоро участники войны на Донбассе из других стран смогут получить украинское гражданство
Ранее сообщалось, что в начале сентября представители добровольческих движений провели акцию под администрацией президента с требованием предоставить украинское гражданство иностранным бойцам, которые воевали на стороне Украины. Тогда в АП пообещали законодательно урегулировать получения гражданства такими лицами.
Украина 2020. Экономика
Не пропустите! Уже завтра, 18 октября, состоится лекция НВ «Экономика 2020». Новый курс или старые реформы? Приватизация или откаты? Доллар по 8 или 50? Рост или дефолт? Спикеры: Андрей Коболев, Виктор Пинзеник, Оксана Маркарова, Ольга Гуцал.Попасть на лекцию
Комментарии
Правила комментирования