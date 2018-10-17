Фронт без добровольцев. Чем займутся батальйонцы УДА вне войны

Военное формирование Украинской добровольческой армии покидает зону Операции объединенных сил на Донбассе. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Отныне 5-й и 8-й отдельные батальоны организации будут заниматься обучением отрядов территориальной обороны, заявил лидер УДА, советник начальника Генштаба, народный депутат Дмитрий Ярош. По его словам, добровольцы будут сплачать вокруг себя ветеранов и бывших добровольцев. Нарушать действующее законодательство и посягать на государственность никто не собирается, добавил Ярош.

"Мы идем с передовой, но при этом мы не идем с войны. Нам нужно помочь ВСУ в развитии системы территориальной обороны, сопротивления. Нам надо помочь СБУ в нейтрализации пятый колонны", - сказал Ярош.

Военная дисциплина

Единственным вооруженным формированием в зоне проведения ООС, которое не входит в структуру Минобороны и МВД, остается Добровольческий украинский корпус Правого сектора.

Батальоны организации будут заниматься обучением отрядов территориальной обороны

Пресс-секретарь партии Артем Скоропадский сообщил, что их добровольцы остаются на передовой Донбасса. Он также попросил не сравнивать УДА Яроша с Правым сектором.

Как рассказал директор Агентства моделирования ситуаций, политолог Виталий Бала, государство пытается сделать так, чтобы в зоне проведения боевых действий, кроме военных, не было никаких посторонних лиц. Это правильная политика, ведь боевые подразделения работают лучше, когда есть военная иерархия. При этом не стоит забывать о вкладе добровольцев в самом начале войны, добавил Бала.

Раскол на четыре части

Нет уверенности в том, что добровольцы УДА будут действовать в одном направлении с властью, считает военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. Он заявил, что Ярош очень близок к министру внутренних дел Арсену Авакову и может использовать добровольцев УДА на выборах президента.

"У кого будет перевес сил, тот и будет влиять на подсчет голосов в участковых комиссиях. Протокол выехал с мокрой печатью из комиссии - уже никакие интернет-системы, кибератаки не помогут. Тот протокол и поедет в ЦИК. Аваков для этого и колол Правый сектор практически на четыре организации по принципу "разделяй и властвуй". Все "подмял" под себя", - рассказал Жданов.

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Ранее сообщалось, что в начале сентября представители добровольческих движений провели акцию под администрацией президента с требованием предоставить украинское гражданство иностранным бойцам, которые воевали на стороне Украины. Тогда в АП пообещали законодательно урегулировать получения гражданства такими лицами.