За сутки на Покровском направлении произошло более 40 боевых столкновений

По состоянию на вечер 30 сентября ситуация на фронте остается чрезвычайно напряженной. С начала суток произошло 137 боевых столкновений, из которых больше всего — 42 на Покровском направлении.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Российские войска в течение дня нанесли 31 авиационный удар, использовав 55 управляемых авиабомб. Кроме того, враг задействовал более 1,5 тысячи дронов-камикадзе и совершил более 2,7 тысячи обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Бои шли практически по всей линии фронта. На севере украинские воины отбили несколько штурмов в районах Слобожанщины и Курской области, а на Купянском направлении остановили наступательные действия противника в сторону Петропавловки и Песчаного. Особенно горячей остается ситуация на Лиманском отрезке, где враг в течение суток совершил более десятка атак. Также интенсивные бои продолжаются на Северском и Краматорском направлениях, где силы обороны отбили ряд вражеских штурмов.

Тяжелой остается ситуация в Донецкой области. В частности, в районе Торецка и прилегающих населенных пунктов украинские подразделения остановили более десяти попыток прорыва. Наиболее массированные атаки фиксировались на Покровском направлении — только за эти сутки российские войска осуществили там 42 попытки продвинуться вперед. Не менее напряженно было и на Новопавловском направлении, где враг пытался прорвать оборону более 20 раз.

Кроме того, на южных участках фронта продолжались бои на Гуляйпольском и Ореховском направлениях. Там украинские военные отбили атаки в районах Полтавки, Плавней, Малой Токмачки и Новоандреевки.

В Генштабе подчеркивают, что ситуация динамичная, бои продолжаются, а информация уточняется.