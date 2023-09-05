Дело о финансировании войны: СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману 5 сентября, 14:33 Михаил Фридман (Фото:Pavel Golovkin/Pool via REUTERS)

СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману, причастному к финансированию войны против Украины. По данным СБУ, в начале полномасштабного вторжения он «влил» около 2 миллиардов рублей в несколько военных заводов страны-агрессора.

В СБУ заявили, что среди них — Тульский патронный завод, который производит патроны, а также Уральский оптико-механический завод имени Яламова, где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов РФ.

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В сообщении СБУ в Facebook сказано, что для финансирования захватнических «проектов» Кремля олигарх использует активы подконтрольного ему российского финансово-инвестиционного консорциума Альфа-Групп.

Кроме того, по данным ведомства, он задействовал собственные бизнес-ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком «армия России», которая поставляется оккупантам на передовую.

В СБУ заявили, что Фридман организовал сбор материально-технической помощи для нужд оккупационных группировок, воюющих в Украине, а страховые компании фигуранта взяли на себя страхование военной техники, а также жизни и здоровья российских захватчиков на фронте.

СБУ сообщила, что российский олигарх обеспечил сотрудничество собственного телекоммуникационного предприятия с ФСБ, что позволило ему провести подконтрольную спецслужбе РФ мобильную связь во временно оккупированных регионах Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Фридману о подозрении по ч. 3 ст. 110−2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Российскому олигарху грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.



Сейчас подозреваемый скрывается от правосудия за рубежом. Продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности. Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее Фридман стал объектом расследования журналиста Михаила Ткача и отказался ответить на вопрос, считает ли он Путина военным преступником, сославшись на «запрет юристов».

«Я вам интервью давать не буду и комментировать не буду. Я не знаю, с какой целью вы меня спрашиваете. Кроме того, это позиция моих юристов. Если вы хотите на эту тему поговорить, мы как-то можем встретиться более спокойно. На улице я не буду давать никаких комментариев», — сказал Фридман, который сейчас находится в Лондоне.



В феврале 2022 года Евросоюз ввел санкции против Петра Авена и Михаила Фридмана из-за начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Также в августе 2023 Фридман попал под санкции США.

В сентябре прошлого года Фридман попал под санкции СНБО.