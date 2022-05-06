Достоверной информации о том, что Адмирал Макаров подбит, нет — Арестович 6 мая, 22:32 Цей матеріал також доступний українською Фрегат Адмирал Макаров (Фото:Ad Meskens / Wikimedia)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что у него нет официальной информации о подбитии российского фрегата Адмирал Макаров.

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В эфире Фейгин Live он сообщил, что проверенных данных сейчас нет:

«На данный момент достоверной информации о том, что кого-то подбили или не подбили, у украинских официальных властей нет, она продолжает уточняться… Мы смотрим. Вполне может оказаться, что никого не утопили и не подбили. А может, и утопили, и подбили… утопили вряд ли, подбили — может быть. Посмотрим по результатам».

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Арестович добавил, что в последнее время «нам забрасывают очень много „переможной“ информации, которая потом не оправдывается, и все садятся в большую „переможную“ лужу».

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал журналистам, что у США нет информации, подтверждающей подбитие российского фрегата.

О подбитии российского фрегата Адмирал Макаров ранее сообщило издание Думская. По информации СМИ, фрегат получил серьезные повреждения в районе острова Змеиный после удара из комплекса Нептун 5 мая, но пока остается на плаву. Официального подтверждения этих данных пока не было. В Кремле информацию комментировать отказались.

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