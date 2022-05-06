В Черном море горит российский фрегат Адмирал Макаров: по нему нанесли удар ракетой Нептун — СМИ 6 мая, 12:48 Цей матеріал також доступний українською Фрегат Адмирал Макаров (иллюстративное фото) (Фото:Думская)

В Черном море в районе острова Змеиный горит российский фрегат Адмирал Макаров, сообщает Думская.



Война России против Украины — главные события 6 мая

По данным издания по кораблю нанесли удар украинской противокорабельной ракетой Нептун.

Адмирал Макаров ввели в строй в 2017 году. Он оснащен современными средствами ПВО и вооружен крылатыми ракетами Калибр.

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Журналисты отмечают, что фрегат сильно поврежден, но остается на плаву.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Черном море вблизи острова Змеиный горит российский фрегат проекта 11356Р типа Буревестник.

Сейчас над этим районом Черного моря кружит вражеская авиация. На помощь кораблю из временно оккупированного Крыма вышли спасательные суда.

В сводке Генерального штаба ВСУ о потерях РФ за минувшие сутки без подробностей сообщалось об уничтожении одного российского корабля или катера.

Утром 2 мая украинские военные уничтожили два российских катера типа Раптор возле острова Змеиный с помощью Байрактара.



13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль получил серьезные повреждения. Вечером следующего дня в Минобороны России признали, что крейсер Москва пошел ко дну. Точно не известно, сколько членов экипажа на нем было и сколько из них погибли.



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