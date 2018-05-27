27 мая 2018, воскресенье

FreeSentsov. В Киеве и Нью-Йорке провели акции в поддержку осужденного в РФ украинского режиссера

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Перформанс в поддержку Олега Сенцова на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Фото: МБХ Медиа via Twitter

Перформанс в поддержку Олега Сенцова на Таймс-сквер в Нью-Йорке

В субботу, 26 мая, в Киеве и Нью-Йорке активисты провели акции в поддержку осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, который с 14 мая обьявил голодовку.

В столице Украины акцию провели у НСК Олимпийский, где проходил финальный матч Лиги Чемпионов УЕФА.

Фото с акции обнародовала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Twitter. 

На фото участники акции держат плакаты с буквами имени Олега Сенцова.

В американском Нью-Йорке перформанс в поддержку осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова провели на площади Таймс-сквер.

Об акции сообщается на странице МБХ Медиа в Twitter.

"В Нью-Йорке на Таймс-сквер проходит перформанс в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. В акции принял участие бывший глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев", – говорится в сообщении.

На фото видно, как несколько людей сидят на проезжей части в одежде узников, другие стоят рядом с плакатами в поддержку Сенцова.

Также одиночные пикеты в поддержку Олега Сенцова прошли в Москве на Пушкинской площади.

Как сообщила на своей странице в Twitter журналистка Наталия Демина, в результате полиция задержала двоих активистов.

"Одного отпустили после беседы, на второго составили административный протокол, теперь его ждет суд", - написала она.

Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Единственным условием прекращения голодовки он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

Олег Сенцов был задержан в Крыму 11 мая 2014 правоохранительными органами РФ. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима.

Он находится в колонии в городе Лабытнанги и продолжает заниматься творчеством.

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