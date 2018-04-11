Freedom House: В Украине впервые с 2014 года снизились демократические показатели

Демократические показатели в Украине снизились впервые с 2014 года, отметили в Freedom House

Международная неправительственная организация Freedom House отмечает, что в Украине впервые со времени революции Достоинства 2014 года зарегистрирован спад показателей демократических процессов.

Об этом говорится в ежегодном докладе организации под названием Nations in Transit 2018. Confronting Illiberalism. (Страны в переходном периоде 2018. Противостояние нелиберализму).

Авторы доклада отмечают, что с продолжением конфликта на востоке страны украинские политики пользуются чувствами патриотизма, чтобы нападать на неправительственные организации и журналистов, обвиняя их в подрыве военных усилий.

"Нападения на гражданское общество и политических оппонентов взорвали движущую силу процесса реформ в Украине", - отметил директор проекта страны в переходном периоде Нейт Шенкан.

Он указал на то, что хотя реформы по децентрализации продолжаются, другие ключевые приоритеты, в том числе меры по борьбе с коррупцией, зашли в тупик.

"Обвинив неправительственные организации и журналистов в антинационализме, политики пытаются исключить легитимные голоса от публичных дебатов только потому, что они критикуют правительство", - добавил Шенкан.

В целом, по данным организации, в 2018 году зарегистрирован наибольший спад показателей демократических процессов за всю 23-летнюю историю исследования положения в странах в переходном периоде.

19 из 29 стран, проанализированных в докладе, показали, что уровень развития демократии в 2018 году снизился. Уже второй год подряд авторы доклада констатируют, что, среди этих стран наблюдается более консолидированных авторитарных режимов, чем консолидированных демократий.

"Политика нелиберальной демократии становится новой нормой в Европе", - заявил президент Freedom House Майкл Абрамовитц.

По его словам, клеветнические кампании, направленные против организаций гражданского общества, журналистов и политической оппозиции, все чаще применяются в целом регионе.

"То, что происходит в Центральной и Восточной Европе нельзя отделить от того, что происходит в Европе в целом. Никто не защищен от нормализации нелиберальных идей", - подчеркнул президент Freedom House.

Доклад под названием страны в переходном периоде публикуется ежегодно, начиная с 1995 года. Отчет охватывает 29 посткоммунистических стран бывшего Советского Союза, а также Центральной, Восточной Европы и Балкан.