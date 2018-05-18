Французские режиссеры призвали Макрона обсудить вопрос Сенцова с Путиным. Есть ли шансы освободить политзаключенного

Если президент Франции действительно поднимет вопрос освобождения украинского режиссера Олега Сенцова, это может сдвинуть дело с мертвой точки

Ассоциация режиссеров Франции обратилась к президенту страны Эммануэлю Макрону с призывом поднять вопрос освобождения Сенцова во время встречи с президентом Российской Федерации. Встреча должна состояться в конце месяца. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В тексте обращения говорится следующее: "Не позволим нашему коллеге умереть в равнодушии. Мы требуем его освобождения. Просим президента Французской Республики ходатайствовать перед Владимиром Путиным, чтобы Сенцов был освобожден как можно скорее".

В призыве также указывается, что Сенцов является решительным человеком, готов идти до конца, а сама ситуация еще более опасна, поскольку его здоровье ухудшается.

Французские кинематографисты призвали всех причастных к кинематографу проявить солидарность: "Мы можем только сделать горький вывод о состоянии цензуры и репрессий в России сегодня".

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Если президент Франции действительно поднимет вопрос освобождения украинского режиссера на встрече с Путиным, это может иметь практический результат, отметил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе. Прецеденты уже были, добавил он.

На Каннском кинофестивале представили книгу рассказов украинского режиссера и писателя Олега Сенцова

Осенью прошлого года так называемая власть Крыма передала Турции двух лидеров крымских татар, которые ранее были осуждены российським судом: заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова. Договоренность о передаче активистов была достигнута во время встречи президента Турции Эрдогана и главы РФ Путина.

Любые упоминания об Олеге Сенцове сейчас важны, отметила член наблюдательного совета Украинского киноакадемии Юлия Синькевич, что находилась в Каннах. По ее словам, многие организации работают на освобождение украинского кинорежиссера.

Даже если Макрон повлияет на ход дела, вряд ли украинский режиссер сразу будет выпущен, отметила российская правозащитница Зоя Светова. Она также обращалась с письмом к президенту Франции с просьбой о содействии в освобождении украинского режиссера. Одной встречи на уровне глав государств для изменения мнения Путина недостаточно, добавила она. Но поднятие этого вопроса уже на уровне Кан может стать отправной точкой.

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Путину не обязательно миловать или обменивать украинских политзаключенных на задержанных в Украине граждан России, добавила Светова. Россия может вынести украинским пленным приговоры и экстрадировать их.

Незаконно осужденный в России по обвинению в терроризме Александр Кольченко написал письмо осужденному по тому же делу Сенцова, сообщила правозащитница Татьяна Щур. Он отметил следующее: "Узнал, что ты стал на якорь (речь об объявлении голодовки.) Я очень обеспокоен этим обстоятельством, учитывая, что когда мы с тобой общались, ты не поддерживал такие мероприятия, а также сведения о том, что состояние твоего здоровья в этом северном командировке ухудшилось. Из своих тепличных санаторных условиях я хочу пожелать тебе здоровья и сил, которые нам понадобятся на свободе в Украине".

На Каннском кинофестивале представили книгу рассказов украинского режиссера и писателя Олега Сенцова. Во время Парижского книжного салона президенту Макрона было передано эту книгу.

Ранее сообщалось,18 мая украинские кинопроизводители придут под российское посольство в Киеве, где устроят акцию протеста, прочитав документальную пьесу Елены Греминой "Помолвка" о судебном процессе над политзаключенным Олегом Сенцов.