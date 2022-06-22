Уже 2 года как охранный холдинг « Sheriff» запустил первую в Украине франшизу охранных услуг. За это время компании удалось выйти в 10 городов и получить более 40 000 клиентов. О том, как продвигаются дела с франшизой сейчас во время войны и будет ли компания дальше продвигать это направление поговорили с основателем компании Дмитрием Стрижовым.

Дмитрий Стрижов, основатель компании "Шериф"

Работа во время войны

П осле 24 февраля большое количество бизнесов в Украине приостановило свою работу, но этого нельзя сказать об охранных компаниях. По словам Дмитрия Стрижова, работы стало наверное даже больше, правда немного изменились услуги, которые предоставляет компания.

«У нас не было возможности побыть „в шоковом состоянии“ когда все началось и мы работали с удвоенной силой. Пришлось правда изменить немного свою деятельность. Кроме пультовой охраны квартир и домов ( это наша основная специализация), мы также предоставляли услуги по эвакуации, охраняли объекты сотрудничая с СБУ, занимались гуманитарной помощью. Собственно, прошедшее время тут и ни к чему — все это мы продолжаем делать и сейчас», — комментирует Дмитрий Стрижов.

В течении нескольких лет руководство компании говорило, что большинство клиентов обращаются за охранными услугами уже после того, как с ними или их близкими случилось что-то плохое, и что такую ситуацию следует менять и играть на опережение. Во время войны это привело к тому, что во-первых, как ни странно, стало больше клиентов — люди почувствовали непосредственную опасность для своих жизни и имущества. Во-вторых, что пришлось заключать новый тип сотрудничества, предоставляя эвакуации или обеспечивая удаленную работу, когда собственники имущества были вынуждены переехать в другие города или страны. Больше всего эвакуаций провели из Бучи и Ирпеня.

Основными ограничениями, которые затронули компанию во время войны, стали комендантский час и необходимость срочно получать разрешения на перемещение в ночное время. Также угроза разрушения офиса или пульта, что заставило временно перевезти сотрудников и центральный пульт из Киева в Ровно. Кроме того, как и другие бизнесы, «Шериф» столкнулся с отсутствием некоторых квалифицированных кадров — большое количество бойцов групп быстрого реагирования ушла в лавы армии.

Фото: Руслан Фалион и Дмитрий Стрижов

«Сейчас задача минимум — поддерживать на плаву компанию, ведь у нас более 40 000 клиентов и около 3000 сотрудников, которым мы продолжаем платить зарплату. Задача максимум — приблизить победу работая на экономическом фронте. Одним из способов достижения второго является расширение бизнеса — мы открываемся в других городах и находим партнеров, которые смогут вести деятельность „Шериф“ в своих регионах», — рассказывает глава компании.

Фото: Дмитрий Стрижов, основатель компании Шериф

Как работает франшиза «Шериф»

В июне 2020 года Дмитрий Стрижов заявил о запуске первой франшизы в сфере безопасности в Украине. Тогда целью этого решения было предоставить украинцам доступ к высококачественным и технологичным охранным услугам по всей территории страны, а партнерам возможность развивать свой бизнес и зарабатывать.

«Когда мы решили выходить на рынок с франшизой в Украине не было ни одного оператора, который работал бы на территории всей страны. Это мешало клиентам, так как не гарантировало единого уровня требований для всех и в некоторых регионах сервис не улучшался годами. Естественно, сейчас мы только на пути к цели стать всеукраинским оператором, но уже покрываем 47 населенных пунктов. Некоторые из которых в последние месяцы оказались под оккупацией. Во время полномасштабной войны переговоры с новыми партнерами продолжают происходить и офисы продолжают открываться. Так на днях мы запустили бизнес в Чернигове, городе, который очень пострадал от российских оккупантов», — рассказывает Стрижов.

По словам главы компании сейчас продолжаются переговоры на счет открытия франшизы с еще более 20-ми населенными пунктами. Причинами, благодаря которым предприниматели решают открывать бизнес в такое время Дмитрий называет удобство работы самой франшизы и потребность в поддержке экономического фронта и запуска бизнеса, который приносит деньги даже в такое нестабильное время.

«Наша франшиза — это не просто продали имя, выслали мерчендайз с логотипом и отправили в свободное плавание. Мы ищем по-настоящему полноценных партнеров, поэтому берем на себя рекламную кампанию, обучение сотрудников и их аттестацию, предоставляем доступ к собственному call-центру и пульту, а также передаем контакты партнерств с производителями оборудования, АЗС и другими. Последнее также стало особенно важно сейчас — в конце концов мы все столкнулись с проблемами с топливом. Но эти проблемы не могут мешать работе критических сфер — армии, оперативных служб, волонтеров. Точно также мы не можем себе позволить роскошь стоять несколько часов в очереди на заправке, когда есть вызов на объект, что может нести риск для клиента или его имущества», — рассказывает СЕО компании.

Несмотря на то, что всем франчайзи предлагаются одинаковые пакетные условия (помощь с маркетингом, доступ к CRM, обучение, пульт, юридическое сопровождение и прочее), с каждым происходит индивидуальная работа, которая соответствует требованиям конкретного города. Так, во Львове и Черновцах в большинстве компания занимается охраной коммерческих объектов, тогда как в центре и на юге страны более затребована защита объектов частной недвижимости. С окупаемостью тоже вопрос индивидуальный — для кого-то она составит 3−5 лет, а некоторые партнеры оценивают сроки в полтора года.

Фото: Дмитрий Стрижов, основатель компании Шериф

«Увеличить прибыли во время войны невероятно сложно. Общая экономическая ситуация влияет на всех. Но, сохранить бизнес на уровне окупаемости и прибыльности вполне реально. Мы продолжаем активную деятельность во всех городах, где открыли офисы, к нам продолжают обращаться новые клиенты. Более того, за последние месяцы несмотря на военные действия мы запустили три новые франшизы в небольших городах. Многие бизнесмены хотят быть полезными на своей территории. Мы все чувствуем благодарность нашей армии за возможность продолжать вести предпринимательскую деятельность и потому усиленно работаем на экономическом фронте. Сейчас это то, на что мы можем влиять: создавать рабочие места, уплачивать налоги и защищать людей. Те, кто сейчас вкладываются в развитие нашего бизнеса — мои личные герои. Эти люди воспринимают войну как кризис и знают, что и он может быть возможностью для роста», — комментирует Дмитрий Стрижов.

Sheriff за границей

Н овым направлением в работе компании стало выведение франшизы за границу Украины и попытка открыть офисы в Европе. Уже сейчас компания запустила представительство «Шериф» в Швейцарии. Переговоры также ведутся с партнерами в Испании, Чехии и Грузии.

«Мы всегда пытаемся смотреть на несколько шагов наперед и поэтому понимаем, что клиенты в Украине не смогут в ближайшее время обеспечить нам „довоенную“ прибыль. Цены растут, а заработные платы пока что нет. Ставить же гораздо более высокие цены на собственные услуги для клиентов мы не планируем. Поэтому реальный способ обеспечивать работой своих сотрудников и поддерживать уровень качества услуг, которые мы предоставляем, — это привлекать инвестиции за границей», — комментирует СЕО Sheriff.

У компании была стратегия выхода на рынок Европы, однако это планировалось не раньше 2023 года. Сейчас же экономическая и политическая ситуация требует ускорить этот процесс. По словам руководителя компании, наиболее заинтересованными в открытии бизнеса являются сами украинцы — как бывшие клиенты, так и предприниматели, которые временно покинули Украину.

«Я много путешествую, потому всегда знал какое количество украинцев, или людей с украинскими корнями по всему миру. Сейчас эти люди, а также те, кто оказался за границей в последние три месяца — источник огромного потенциала для бизнеса. К запуску франшиз мы привлекаем в первую очередь именно их. Это IT-шники, маркетологи, менеджеры, часто — наши бывшие сотрудники. Инженеров, которые монтируют охранные системы, мы также ищем среди переселенцев. Это позволяет не только быть уверенным в качестве наших услуг ( ведь в Украине много талантливых людей с „ровными“ руками), но и обеспечивать работой переселенцев в такое сложное время», — делится Дмитрий Стрижов.

Фото: компания Шериф

Для переселенцев наличие в их новой стране компании со знакомым и «родным» именем является гарантией спокойствия и способом помочь Украине. Поэтому украинские клиенты «Шериф» за границей больше склонны выбирать уже знакомого оператора охранных услуг. На счет партнеров-предпринимателей, то их компания собирается привлекать через клубы инвесторов и бизнес-клубы. Также, как и в Украине, потенциальными франчайзи становятся компании, которые уже предоставляют услуги по установке охранного оборудования, пожарных сигнализаций или физической охраны, но требуют помощи в расширении или маркетинге.

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