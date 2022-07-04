Французские журналисты попали под обстрел оккупантов в Славянске 4 июля, 13:00 Журналисты снимали сюжет о работе украинских спасателей (Фото:Кадр видео FRANCE 24)

Журналисты телеканала France 24 попали под обстрел российских оккупантов во время съемок сюжета о работе украинских спасателей.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Съемки проходили в районе Славянска Донецкой области.

Под обстрел попали также местные жители, которые пришли за водой.

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Кадры российских обстрелов из сюжета не вырезали.

3 июля город Славянск попал под массированный обстрел российских оккупантов. Пострадали микрорайоны Артема, Железнодорожный, Северный, Машмет, Мясокомбинат.

Жертвами стали шесть человек, еще 19 были ранены.

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