Французские журналисты попали под обстрел оккупантов в Славянске
Журналисты снимали сюжет о работе украинских спасателей (Фото:Кадр видео FRANCE 24)
Журналисты телеканала France 24 попали под обстрел российских оккупантов во время съемок сюжета о работе украинских спасателей.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
Съемки проходили в районе Славянска Донецкой области.
Под обстрел попали также местные жители, которые пришли за водой.
Кадры российских обстрелов из сюжета не вырезали.
3 июля город Славянск попал под массированный обстрел российских оккупантов. Пострадали микрорайоны Артема, Железнодорожный, Северный, Машмет, Мясокомбинат.
Жертвами стали шесть человек, еще 19 были ранены.
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