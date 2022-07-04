Французские журналисты попали под обстрел оккупантов в Славянске

4 июля, 13:00
Журналисты снимали сюжет о работе украинских спасателей (Фото:Кадр видео FRANCE 24)

Журналисты снимали сюжет о работе украинских спасателей (Фото:Кадр видео FRANCE 24)

Журналисты телеканала France 24 попали под обстрел российских оккупантов во время съемок сюжета о работе украинских спасателей.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Съемки проходили в районе Славянска Донецкой области.

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Под обстрел попали также местные жители, которые пришли за водой.

Видео дня

Кадры российских обстрелов из сюжета не вырезали.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2UKHHOjGEaQ&ab_channel=FRANCE24

3 июля город Славянск попал под массированный обстрел российских оккупантов. Пострадали микрорайоны Артема, Железнодорожный, Северный, Машмет, Мясокомбинат.

Жертвами стали шесть человек, еще 19 были ранены.

https://www.youtube.com/embed/IJ8oxgrQDsI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Славянск Донецкая область Франция ГСЧС Журналист Война России против Украины

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