Франция планирует в мае передать Украине радары для систем ПВО 26 февраля, 21:18 Радар Ground Master 200 (Фото:Wikipedia.org)

Французская компания Thales, работающая в сфере обороны, безопасности и космоса, поставит в Украину радар GM 200 для систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщил генеральный директор компании Партис Кейн в интервью французской газете Le Journal du Dimanche .



По его словам, компания изготовит и поставит в Украину РЛС GM200 в мае 2023 года.

Видео дня

Средства на РЛС будут привлечены из созданного Францией специального фонда поддержки Украины.

Ground Master 200 — трехкоординатный радар ( РЛС) средней дальности производства Thales Group, который может работать как датчик системы ПВО. GM200 можно настроить через 15 минут и управлять им дистанционно или локально. Он способен обнаруживать воздушные мишени, крылатые ракеты, вертолеты и истребители, морские надводные цели, БПЛА разных уровней, артиллерию и минометы.