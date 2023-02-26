Франция планирует в мае передать Украине радары для систем ПВО

26 февраля, 21:18
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Радар Ground Master 200 (Фото:Wikipedia.org)

Радар Ground Master 200 (Фото:Wikipedia.org)

Французская компания Thales, работающая в сфере обороны, безопасности и космоса, поставит в Украину радар GM 200 для систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщил генеральный директор компании Партис Кейн в интервью французской газете Le Journal du Dimanche .

По его словам, компания изготовит и поставит в Украину РЛС GM200 в мае 2023 года.

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Средства на РЛС будут привлечены из созданного Францией специального фонда поддержки Украины.

Ground Master 200 — трехкоординатный радар ( РЛС) средней дальности производства Thales Group, который может работать как датчик системы ПВО. GM200 можно настроить через 15 минут и управлять им дистанционно или локально. Он способен обнаруживать воздушные мишени, крылатые ракеты, вертолеты и истребители, морские надводные цели, БПЛА разных уровней, артиллерию и минометы.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Франция ПВО Война России против Украины

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