Франция предоставила политическое убежище бывшему российскому десантнику Павлу Филатьеву, воевавшему против Украины

18 июля, 17:24
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Павел Филатьев (Фото:agentstvonews / Telegram)

Павел Филатьев (Фото:agentstvonews / Telegram)

Бывший российский десантник Павел Филатьев, участвовавший в войне против Украины, получил политическое убежище во Франции.

Об этом сообщает российская служба BBC.

Филатьев покинул армию РФ весной 2022 года и написал книгу ZOV 56 о войне в Украине. Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, который помог Филатьеву уехать во Францию, обвинил десантника в причастности к военным преступлениям

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Проект Gulagu.net прекратил эвакуацию российских военных за границу. Один из подопечных признался в причастности к военным преступлениям.

После этого Осечкин объявил, что его проект временно останавливает эвакуацию за границу российских военных, выступающих против войны России в Украине.

Филатьев утверждал, что его заставили передать права фондам Gulagu.net и Новые диссиденты. Суд во Франции принял сторону российского десантника.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Франция Военные преступления РФ Война России против Украины

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